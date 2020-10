Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, e le anticipazioni della prossima puntata in onda lunedì 2 novembre su Canale 5 rivelano che ci saranno nuovi colpi di scena per i concorrenti che proseguono il loro percorso tra le mura domestiche di Cinecittà, anche se questa volta nessuno di loro verrà fatto fuori dal gioco. Come è già successo in altre puntate di questa quinta edizione del programma, non ci saranno nuove eliminazioni dal gioco.

Lunedì 2 novembre nuova puntata del Grande Fratello Vip, le anticipazioni

Nel dettaglio, al termine della puntata trasmessa venerdì sera in televisione, sono stati svelati i nomi dei nuovi concorrenti che sono finiti in nomination in vista della puntata di lunedì 2 novembre.

Trattasi di Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Francesco Oppini.

Tuttavia nessuno di questi tre abbandonerà la casa nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip, dato che il conduttore Alfonso Signorini ha svelato al pubblico che i due meno votati dal pubblico da casa andranno direttamente in nomination nella puntata successiva, in programma venerdì 6 novembre su Canale 5.

Nessun eliminato dalla puntata del GF Vip del 2 novembre

Un modo anche per tenere in casa quanti più concorrenti possibili dato che il reality show, come annunciato dallo stesso padrone di casa, proseguirà la sua messa in onda fino al prossimo febbraio 2021. Questo vuol dire che i concorrenti trascorreranno anche il periodo natalizio rinchiusi tra le mura domestiche di Cinecittà.

Occhi puntati anche sulla new entry Paolo Brosio: il giornalista ed ex volto del Tg4 lo scorso venerdì sera ha fatto il suo ingresso in casa dopo essere riuscito a superare il dramma del coronavirus, che lo aveva costretto a dover rinunciare alla sua entrata in gioco assieme agli altri concorrenti.

Il ritorno di Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip

In puntata, inoltre, verrà dato il 'bentornato' anche ad Andrea Zelletta che nei giorni scorsi ha abbandonato momentaneamente la casa del GF Vip per dei motivi strettamente personali. Nel pomeriggio di oggi, però, sui profili social ufficiali del reality show è stato annunciato il ritorno ufficiale dell'ex tronista che proseguirà così il suo percorso assieme agli altri inquilini.

Resta da capire, invece, quali saranno le sorti degli altri tre concorrenti di questo Grande Fratello Vip precedentemente annunciati. Trattasi di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Il loro ingresso era stato bloccato dopo che Selvaggia era risultata positiva al test del coronavirus: a quanto pare, però, la loro partecipazione al reality sarebbe solo rinviata.