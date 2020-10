Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco potrebbero avere sancito la pace, grazie all'intervento di Matilde Brandi. Quest'ultima ha chiesto ai due coinquilini del Grande Fratello Vip 5 di chiarire una volta per tutte quanto accaduto in queste settimane. A quel punto il faccia a faccia tra i due è stato inevitabile, ma questa volta i toni sono stati molto più distesi.

Brandi: 'Tommaso vorrebbe parlare con te chiarire'

Adua Del Vesco non sta vivendo un bel momento nella casa più spiata d'Italia: l'attrice siciliana è rimasta colpita dal pensiero dei telespettatori. Sebbene Matilde Brandi abbia cercato di consolare la sua coinquilina, Adua ha chiesto di restare sola in veranda.

A quel punto Tommaso Zorzi ne ha approfittato per parlare con la showgirl di quanto accaduto nell'ultima puntata del Reality Show.

La maestra di danza, però, ha subito precisato che Del Vesco ha prontamente chiesto scusa a tutti i "vipponi" per il suo atteggiamento ma Zorzi ha replicato: "A tutti ma non a me". Di fronte alle affermazioni del gieffino, Matilde ha optato per un faccia a faccia tra l'influencer e l'attrice messinese. Senza giri di parole Brandi ha chiosato: "Tommaso vorrebbe parlare con te, chiarire".

Il confronto tra Tommaso e Adua

Adua prima di iniziare la conversazione con il suo coinquilino è scoppiata in lacrime e ha ammesso di non volere più parlare di certe cose. Tommaso a quel punto ha sostenuto che l'attrice ha ammesso la verità sempre un po' per volta.

Allora, la diretta interessata ha chiesto di spiegare una volta per tutte come è andata visto che è stata accusata di essere una bugiarda patologica: "Mi sono trovata in prima serata e ho gestito male la cosa". In più occasioni la gieffina ha chiesto al 25enne di essere compresa per il suo atteggiamento.

Inoltre, Del Vesco ha chiesto scusa a Tommaso per non avere subito ammesso l'incontro avvenuto in hotel.

Colpito dalle lacrime di Adua, Tommaso ha cercato di spiegare il suo punto di vista alla gieffina: "Voglio solo dirti che non potevi entrare con uno scheletro così grande". A detta dell'influencer la sua coinquilina sarebbe dovuta arrivare al Grande Fratello Vip 5 con più leggerezza.

In seguito al chiarimento i due gieffini hanno proseguito il confronto in modo del tutto pacifico. A questo punto non è escluso che tra Tommaso e Adua sia scoppiata la pace.

La fanpage dell'attrice lancia un'iniziativa sui social

Dopo le numerose critiche dei telespettatori del reality show nei confronti di Adua Del Vesco, la fanpage dell'attrice ha lanciato un'iniziativa sui social network: "Vogliamo prendere una presa di posizione diversa da quella che molti possono pensare". A tal proposito la fanpage di Adua ha chiesto a tutti coloro che vogliono aderire all'iniziativa di postare sui social una scritta in cui si ammette di avere sbagliato almeno una volta nella vita. Infine, il post dichiara che il bene e la verità trionfano sempre.

Se da un lato il gesto ha scatenato la reazione negativa di alcuni telespettatori del reality show, dall'altro l'iniziativa è stata appoggiata anche dall'attuale fidanzato di Adua Del Vesco, Giuliano Condorelli.