Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 raccontano che lunedì 19 ottobre andrà in onda una nuova puntata, in prima visione assoluta, che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto su Marta Guarnieri che riceverà un'allettante proposta di lavoro a New York che potrebbe tenerla lontana per diverso tempo dal suo amato marito. Proprio per questo motivo, la donna deciderà di non accettarla. Intanto, le famiglie di Cosimo e Gabriella sembreranno mettere da parte i contrasti e le divergenze tra di loro per dare il 'via libera' a questo fidanzamento.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni lunedì 19 ottobre

Nel dettaglio, Marta Guarnieri riceverà un'importantissima proposta di lavoro presso una nota agenzia pubblicitaria che ha sede a New York. Peccato, però, che la donna non sembrerà disposta ad accettarla e quindi a separarsi per qualche tempo dal suo amato Vittorio.

Ma sarà proprio il marito e la zia Adelaide che tenteranno in tutti i modi di farle cambiare idea e di convincerla ad accettare la proposta. Peccato, però, che Marta andrà avanti per la sua strada e ormai la decisione presa sembrerà inamovibile: la Guarnieri deciderà di non partire e comunicherà la scelta definitiva ai suoi cari. A quel punto, però, anche Vittorio prenderà una fatidica decisione: di cosa si tratta?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.

La richiesta di Silvia per Luciano

Intanto, anche Luciano andrà avanti per la sua strada. La decisione del ragioniere di lasciare sua moglie e abbandonare la casa coniugale ormai è definitiva, ma Silvia coglierà la palla al balzo per chiedergli l'ennesimo ultimo favore.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che presto arriverà in città la zia Ernesta e così Silvia chiederà a Luciano di rimandare di qualche giorno il suo addio.

In questo modo, infatti, i Cattaneo appariranno ancora la famiglia felice e serena al cospetto della zia Ernesta. Peccato, però, che tale richiesta della donna finirà per non tangere più di tanto il ragioniere Cattaneo.

Quale sarà la sua decisione finale? Accetterà di compiere questa messa in scena?

Gabriella e Cosimo si fidanzano: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 19/10

Occhi puntati anche su Gabriella e Cosimo. Il loro amore travagliato e ostacolato dalle rispettive famiglie potrà finalmente 'sbocciare'. I genitori dei due ragazzi, infatti, depositeranno le 'asce di guerra' e così verrà celebrata la fatidica festa di fidanzamento.

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 19 ottobre rivelano che in caffetteria le cose sembreranno andare finalmente per il verso giusto. L'idea di Laura, del gelato da asporto, si rivelerà vincente e darà i suoi frutti dal punto di vista economico.