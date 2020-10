Le prossime puntate de Il Segreto porteranno con sé interessanti risvolti, grazie anche all'arrivo di un nuovo personaggio. Si tratta di Maria Jesus, la madre del giovane Pablo. La donna arriverà a Puente Viejo e riuscirà a incontrare il figlio e, sin da subito, i telespettatori capiranno che la donna nasconderà qualcosa. Con il prosieguo delle puntate, si scoprirà infatti che Maria Jesus e l'altro nuovo arrivato Alberto Santos si conoscono da tempo. Cosa staranno tramando i due?

Pablo sulle tracce della madre naturale nelle prossime puntate de Il segreto

Tra poche settimane i fan de Il segreto faranno la conoscenza di Maria Jesus Centano, la madre di Pablo.

Il ragazzo sarà riuscito a convincere Ignacio Solozobal ad aiutarlo a rintracciare la madre naturale. Marta e Rosa sembreranno essere contrarie a tale decisione e avranno il timore che un eventuale arrivo della donna in paese possa compromettere il loro equilibrio familiare. Le due ragazze in particolare, saranno convinte che la passata relazione extra coniugale del padre, abbia in qualche modo accentuato il disagio mentale della loro madre Begona e non vorranno per questo incontrare una donna che ha procurato così tante sofferenze alla loro famiglia.

Il segreto, trame Spagna: Pablo incontra la madre Maria Jesus

Dando uno sguardo a ciò che è già andato in onda in Spagna, si scoprirà che Pablo riceverà un misterioso bigliettino in cui qualcuno gli darà appuntamento presso una pensione.

Il giovane, recatosi sul luogo, si troverà davanti proprio Maria Jesus la quale, oltre a confessargli di essere sua madre, gli racconterà i motivi per cui lo abbandonò. La donna infatti, rivelerà al figlio di averlo 'ceduto' a Ignacio per fargli vivere una vita migliore rispetto a quella che lei avrebbe potuto offrirgli.

Il segreto, spoiler: la madre di Pablo e Alberto Santos si conoscono, cosa trameranno?

Dalle anticipazioni spagnole dunque, emergerà come la madre di Pablo non nutrirà particolare rancore verso don Ignacio ma, nonostante ciò, chiederà a Pablo di non dire a nessuno del suo arrivo a Puente Viejo. Per quale motivo?

Si intuirà sin da subito che la donna nasconde qualcosa. Con il passare delle puntate de Il segreto, si scoprirà che Maria Jesus e il giornalista Alberto Santos, si conoscono da parecchio tempo. Come noto, il giornalista, arrivato in queste ultime puntate a Puente Viejo, si darà da fare per indagare su un misterioso incidente avvenuto qualche anno prima nell'azienda dei Solozobal. Cosa avranno in mente i due nuovi personaggi de Il segreto? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime anticipazioni della soap ambientata a Puente Viejo.