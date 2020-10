Le anticipazioni tedesche delle nuove puntate di Tempesta d'amore rivelano che ci saranno dei clamorosi colpi di scena legati al personaggio di Robert, che dovrà fare i conti con la perfidia di Ariane. La nuova dark lady della soap opera in onda su Rete 4, proverà in tutti i modi a portare in rovina il Furstenhof e questo scatenerà la reazione negativa e furiosa di Robert, che proverà addirittura a strangolarla. Tuttavia, dopo aver scoperto un accordo che suo padre Werner ha stretto proprio con Ariane, Robert deciderà di andare via e di abbandonare l'albergo, ma per fortuna la sua uscita di scena non durerà a lungo e molto preso tornerà agguerrito più che mai.

Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: l'addio di Robert

Nel dettaglio, i Saalfeld riusciranno a trovare del materiale compromettente nei confronti della perfida Ariane e decideranno di ricattarla. Lei, però, tirerà fuori il suo asso nella manica: la denuncia contro Robert per tentato omicidio. Così la donna farà una proposta a Werner: se faranno cadere le accuse contro di lei, sarà disposta di a cedergli delle quote del Furstenhof e in più non metterà suo figlio nei guai.

Un compromesso che verrà accettato, in segreto, sia da Werner che da Christoph e che non verrà ben accolto da Robert. Quando quest'ultimo scoprirà come sono andate le cose, si schiererà contro suo padre e, sentendosi tradito dall'uomo, deciderà di abbandonare il Furstenhof, nonostante suo padre cercherà in tutti i modi di fermarlo e di convincerlo a non andare via.

Robert ritorna al Furstenhof per vendicarsi di Ariane

Tuttavia l'uscita di scena di Robert non durerà molto, dato che Werner deciderà di raggiungerlo a Bruxelles e insieme troveranno un compromesso. Alla fine Robert deciderà di allearsi con Werner e Christoph e di tornare all'hotel per mettere in atto la sua vendetta nei confronti di Ariane e sbarazzarsi così della donna.

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che i tre riusciranno a formulare un piano studiato nei minimi dettagli. Werner e Christoph continueranno a trovare prove e materiale compromettente nei confronti della donna, mentre Robert fingerà di essere dalla sua parte.

Il piano contro Ariane: le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore

In questo modo, quindi, Robert proverà a conquistare la fiducia di Ariane. Lo scopo principale del piano sarà quello di riuscire a scoprire dove l'astuta Ariane abbia nascosto il corpo senza vita di suo marito Karl, che hanno scoperto essere stato ucciso proprio dalla dark lady.

Tuttavia, gli spoiler di Tempesta d'amore rivelano che il piano non sarà proprio facile da attuare e ben presto i tre dovranno fare i conti con delle brutte sorprese.