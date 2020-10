Prosegue l'appuntamento in prima visione con Una vita e le anticipazioni delle puntate in onda dall'1 al 7 novembre 2020 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena riguardanti il personaggio di Genoveva. La donna, dopo aver fatto i conti con le sue ''sofferenza d'amore'' deciderà di lasciare definitivamente Acacias e saluterà così tutti gli abitanti del paese. Intanto il danno alla pensione verrà riparato in tempo e così il matrimonio in programma tra Carmen e Ramon non sarà in pericolo.

Una Vita, anticipazioni dall'1 al 7 novembre: Genoveva lascia il paese

Nel dettaglio, Genoveva dopo l'ennesimo rifiuto da parte di Felipe, ormai disposto ad iniziare una nuova vita lontano da lei, deciderà di lasciare definitivamente Acacias e quindi di andare via.

Un addio a tutti gli effetti quello della donna che, prima di congedarsi, deciderà di salutare tutti gli abitanti del paese.

In particolar modo Genoveva chiederà perdono a Rosina per il male che le ha procurato ma non riuscirà ad ottenere il perdono sperato. Poi successivamente si recherà in visita da Marcia e le chiederà di continuare a prendersi cura del suo amato proprio come avrebbe fatto lei.

Successivamente arriverà il momento della partenza e anche in questa occasione Genoveva potrà avere al suo fianco la fidata Ursula. Anche lei deciderà di abbandonare Acacias per seguire la sua signora e le proporrà anche un nuovo piano diabolico che questa volta prevede l'eliminazione di Marcia, dato che la cameriera ha una tresca ''segreta'' con Felipe.

Ursula confessa il tradimento a Genoveva

Tuttavia la reazione di Genoveva sarà a dir poco sorprendere e al tempo stesso clamorosa. Le anticipazioni di Una vita al 7 novembre, infatti, rivelano che la donna si rifiuterà di prendere in considerazione la proposta fatta da Ursula e quindi le comunicherà che non ha intenzione di sbarazzarsi di Marcia.

Il colpo di scena finale, però, arriverà quando Ursula deciderà di confessare alla sua signora di averla tradita: quale sarà a questo punto la reazione di Genoveva di fronte a questo tradimento inaspettato? Intanto, Felipe deciderà di far tornare di nuovo la domestica Agustina al suo servizio.

Carmen e Ramon pronti per il sì: anticipazioni Una vita 1-7 novembre

E poi ancora dopo l'inaspettato danno alla pensione, arriverà finalmente una buona notizia: tutto verrà risolto nel giro di poco e soprattutto in perfetto tempo con il ricevimento di nozze tra Carmen e Ramon. In questo modo la festa dei due novelli sposi sarà salva. Come regalo per il fatidico giorno del sì, i Dominguez decideranno di regalare ai due sposi le esibizioni dal vivo di Cinta e Bellita che allieteranno così il banchetto nuziale.