Continuano senza intoppi le vicende di Palazzo Palladini e dei personaggi che ambientano la soap opera Un posto al sole. Le anticipazioni inerenti le puntate che verranno trasmesse su Rai 3 nella settimana dal 12 al 16 ottobre si concentrano in particolar modo su Serena Cirillo. La donna, sul punto di dire la verità a Filippo riguardo la gravidanza, avrà un mancamento e sarà ricoverata in ospedale. Mentre Leonardo raggiungerà la donna in ospedale, Arianna Landi aggiornerà Silvia sui suoi progetti futuri. Qualcosa comincerà a smuoversi anche tra Niko Poggi e Susanna Picardi. Tra Marina e Roberto la situazione continuerà ad essere abbastanza instabile visto che avranno una discussione che farà arrabbiare Ferri.

Quest'ultimo, inoltre, sarà sempre più attratto da Lara.

Anticipazioni Un Posto al sole, puntate fino al 16 ottobre: Serena ha un malore

Serena cercherà di parlare a Filippo per rivelargli che è incinta, ma un imprevisto le impedirà di andare avanti con il suo piano. Nel dettaglio, la donna si sentirà poco bene e necessiterà del ricovero in ospedale. Arianna e Silvia, intanto, si sentiranno via telefono e Landi informerà l'amica dei suoi progetti riguardanti il futuro. Dal canto suo, Silvia avrà altre preoccupazioni da affrontare. Infatti, la donna sarà in pensiero per sua figlia in quanto avrà timore che segua dei ritmi di studio troppo pressanti.

Un Posto al sole: Leonardo raggiunge Serena in ospedale e litiga con Filippo

Leonardo si precipiterà in ospedale, dopo aver saputo che Serena non si è sentita bene. Giunto sul posto, l'uomo rivendicherà il suo ruolo in quanto padre del bambino che Serena porta in grembo. Questa vicenda spingerà Filippo e Leonardo ad avere uno scontro animato.

Serena dovrà affrontare un momento profondamente delicato riguardante la sua salute. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Leonardo si comporterà in modo premuroso con Serena e le starà vicino nella difficile vicenda. In tal modo, l'uomo potrà sperare di riconquistare la donna e ottenere una chance.

UPAS anticipazioni: Viola fa un incontro molto particolare

Nelle puntate di Un Posto al sole che andranno in onda dal 12 al 16 ottobre, Giulia si ostinerà ad avere dei profili falsi al fine di mettere al muro colui che l’ha ingannata. Dopo aver atteso pazientemente, finalmente riuscirà ad ottenere un risultato positivo. Pur di incastrare Marco Modica, Giulia escogiterà un piano che necessiterà dell’aiuto di Ornella. Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per Susanna e Niko. Dopo la vicenda della cerimonia nuziale che ha portato i due ragazzi a prendere le distanze l'uno dall'altra, sembreranno in procinto di riconciliarsi. Infine, Viola, in occasione di una visita guidata avrà modo di fare un fortuito incontro con una personalità molto nota.