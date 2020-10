Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse dal 12 al 16 ottobre in prima visione su Rai 3, rivelano che ci saranno dei colpi di scena riguardanti la bella Serena che, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa, dovrà fare i conti con un malore del tutto improvviso. Intanto, Giulia non ha alcuna intenzione di arrendersi nei confronti delle persone che l'hanno truffata e per questo motivo deciderà di andare avanti per la sua strada, desiderosa di riuscire ad ottenere giustizia. La donna chiederà aiuto ad Ornella per incastrare Modica.

Un posto al sole, anticipazioni puntate 12-16 ottobre

Nel dettaglio, per Serena arriverà il momento di affrontare il suo ormai ex compagno Filippo: la ragazza sembrerà decisa a metterlo al corrente della sua gravidanza, ma l'ennesimo colpo di scena manderà all'aria i suoi piani. La ragazza si sentirà male e sarà necessaria la corsa in ospedale. Filippo, che assisterà al malore della Cirillo, deciderà di accompagnarla e di non lasciarla sola in un momento così complicato e difficile. Ma ben presto la notizia del malore di Serena arriverà anche a Leonardo, il padre del bambino che la ragazza porta in grembo.

Leonardo decide di affrontare Filippo Sartori: gli spoiler di Un posto al sole al 16/10

E così, senza pensarci su due volte, Leonardo correrà subito in ospedale da Serena per capire cosa sia successo e soprattutto come stanno la donna e il bambino che aspetta. Una volta arrivato, però, farà i conti con una 'spiacevole sorpresa'.

Accanto a Serena, infatti, c'è già Filippo e ovviamente la reazione di Leonardo non sarà per niente positiva.

Tra i due uomini, infatti, ci sarà un nuovo momento di tensione durante il quale sarà Leonardo a fare la voce grossa nei confronti del suo rivale. Il giovane Arena, infatti, intende mettere le cose in chiaro fin da subito e così rivendicherà la paternità del bambino di Serena, chiedendo così a Sartori di farsi da parte e di non intromettersi ulteriormente.

Giulia non si arrende contro Marco Modica

Una situazione che si preannuncia particolarmente complicata e al tempo stesso delicata per la bella Serena, che sarà divisa tra 'due fuochi'. Intanto Leonardo ne approfitterà per farsi spazio sempre più nella vita della Cirillo e per diventare un punto di riferimento per lei: riuscirà ad esserlo?

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 ottobre, inoltre, rivelano che Giulia intenderà non darla per vinta a Marco Modica. La donna vuole che la verità e la giustizia vengano a galla e che l'uomo venga giustamente punito. Proprio per questo motivo chiederà aiuto ad Ornella e troverà in lei una valida e preziosa alleata per portare avanti la sua battaglia.