L'appuntamento con DayDreamer è confermato nel weekend di Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda domenica 11 e sabato 17 ottobre 2020, rivelano che Can dovrà fare i conti con una grave situazione. Il fotografo, infatti, cadrà nell'ennesima trappola di Enzo Fabbri che questa volta riuscirà addirittura a farlo finire in carcere, dopo una aggressione ai suoi danni. Come se la caverà questa volta il giovane Divit e soprattutto quali saranno le mosse di Sanem per permettergli di tornare al più presto in libertà?

DayDreamer, anticipazioni 11 e 17 ottobre: Can si mette nei guai

Nel dettaglio, Can deciderà di affrontare Fabbri e gli chiederà di rinunciare definitivamente alle sue quote nell'agenzia fotografica. Una richiesta che non verrà accolta dall'imprenditore italiano che continuerà a stuzzicare il fotografo, al punto che tra i due ci sarà una vera e propria rissa.

Can si scaglierà duramente contro Fabbri, tanto da prenderlo a pugni. Un gesto estremo che avrà delle amare ripercussioni, visto che Enzo lo denuncerà e poco dopo arriveranno le forze dell'ordine in ufficio da Can, che lo preleveranno e lo porteranno in carcere.

Can esce di prigione: anticipazioni DayDreamer 11 e 17 ottobre

La situazione di Can non sarà affatto delle migliori e questa volta il fotografo rischierà davvero grosso.

Ma il colpo di scena è dietro l'angolo. Pochi giorni dopo l'arresto, l'avvocato di Divit si recherà in carcere e gli comunicherà che molto presto sarà scarcerato.

Sembrerebbe che Aylin abbia convinto il perfido Fabbri a ritirare la sua denuncia e in questo modo permettere a Can di tornare in libertà, ma questa non è la verità dei fatti.

Gli spoiler di DayDreamer rivelano che dietro la scarcerazione del fotografo si nasconderà l'accordo che Fabbri ha stretto proprio con Sanem.

Aylin bacia Emre e Leyla li vede: spoiler DayDreamer

L'imprenditore ha chiesto alla giovane Aydin di cedergli la ricetta del suo prezioso profumo, in cambio avrebbe ritirato definitivamente la denuncia e soprattutto rinunciato alle quote dell'agenzia fotografica.

Peccato, però, che Fabbri non abbia specificato alla ragazza a chi avrebbe ceduto le quote.

Fabbri, infatti, non avrà intenzione di ridarle a Can bensì sarà Aylin la beneficiaria: in questo modo la donna diventerà una socia a tutti gli effetti della Fikra e potrà mandarla in bancarotta. E nel momento in cui tornerà di nuovo negli uffici, subito proverà a riconquistare Emre: lo bacerà a tradimento e la scena verrà vista anche da Leyla. Quest'ultima, disperata, crederà che ci sia stato un ritorno di fiamma tra i due ex e per tale motivo accetterà la corte di Osman.