Belen Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista a Il fatto quotidiano. La showgirl argentina, oltre a parlare della sua vita sentimentale, ha messo a tacere una volta per tutte le voci di una presunta rivalità con Giulia De Lellis. Inoltre, ha parlato del rapporto con Barbara D'Urso: in merito alla conduttrice campana, Belen ha spiegato che in passato hanno avuto un litigio, infine ha voluto esprimere la sua opinione sulle trasmissioni condotte da Carmelita.

I motivi dell'astio tra Belen e D'Urso

A Il fatto quotidiano Belen Rodriguez si è raccontata a 360 gradi. La showgirl di recente è tornata al centro della cronaca rosa per l'ennesima fine del matrimonio con Stefano De Martino.

Prima di affrontare il capitolo legato alla sua attuale situazione sentimentale, la conduttrice di Tu si que vales ha spiegato i motivi dell'astio con Babrara D'Urso.

Nell'intervista Belen ha ammesso che con Carmelita non corre buon sangue per un episodio legato al passato, quando era fidanzata con Fabrizio Corona. La 36enne ha raccontato un aneddoto: "Lei se l'è presa perché l'ho mandata a querl paese a Le Iene? L'ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara".

Prima di archiviare il capitolo legato alla conduttrice campana, Belen Rodriguez ha precisato di non avere nulla contro la sua collega. Al contrario ha precisato che prova stima nei suoi confronti perché porta avanti il suo lavoro alla perfezione.

Alla domanda su cosa pensa Belen delle trasmissioni di Barbara D'Urso, la 36enne ha risposto: "Non apprezzo i suoi programmi ma li rispetto".

Capitolo De Lellis

Nel corso dell'intervista Belen Rodriguez ha smentito di avere una rivalità con Giulia De Lellis. In passato si erano diffusi dei rumors che avevano parlato di un progetto di lavoro "soffiato" dall'influencer romana alla modella.

Altre testate giornalistiche avevano ipotizzato di un certo fastidio da parte di Belen per la relazione di Giulia con il suo ex Andrea Iannone. La conduttrice di Tu si que vales ha spiegato che non c'è nulla di vero: "Con Giulia non ho alcun problema".

Infine la 36enne ha precisato di avere incontrato Giulia solamente una volta nel 2017, dopo l'esperienza dell'influencer al Grande Fratello Vip 5 con Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Belen dichiara di essere fidanzata

Per quanto riguarda la sua vita privata la più grande di casa Rodriguez ha dichiarato di non essere single in questo momento: a Il fatto quotidiano non ha parlato della liaison con Antonino Spinalbese ma ha ammesso di essere serena.

In merito al matrimonio naufragato con Stefano De Martino la soubrette ha ammesso di averci provato in tutti i modi per tenere unita la famiglia: "Trovo sia bello provarci fino alla fine". Per quanto riguarda i motivi che hanno portato i coniugi a dirsi nuovamente addio, la diretta interessata ha preferito non rivelare i motivi. Nonostante la più grande di casa Rodriguez sia rimasta ferita dall'amore ha confidato di crederci ancora.

Infine, Belen ha espresso il desiderio di diventare nuovamente mamma.