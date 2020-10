Nuove nubi all'orizzonte per quanto riguarda il rapporto tra i due fratelli Divit: le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno infatti, rivelano che Emre e Can discuteranno aspramente. Il motivo del nuovo scontro tra i due questa volta non sarà legato a motivi lavorativi bensì famigliari. Can si troverà costretto a rivelare a Emre che il loro padre non si trova in crociera in giro per il mondo, ma in una clinica per curarsi da una complicata infezione polmonare. Il minore dei Divit non prenderà bene questo segreto del quale è stato tenuto all'oscuro per molto tempo dai suoi affetti più cari.

L'amara scoperta di Emre

Proprio nel momento di maggiore felicità, in seguito al suo matrimonio segreto con Leyla, un duro colpo attende Emre. Il personaggio interpretato da Birand Tunca ha avuto un'evoluzione molto evidente durante le puntate di DayDreamer. Ormai lontano dalla perfida Aylin e innamorato perso della sua sposa, il minore dei Divit si è riappacificato con il fratello ma adesso tra i due ci saranno nuovi scontri. Seguendo la storyline della soap, Emre dopo le nozze celebrato in gran segreto con Leyla, accontenterà la madre Huma e la suocera organizzando una festa di nozze che segua tutte le tradizioni della loro terra.

Quando Emre confiderà al fratello di aver intenzione di chiamare il padre Aziz per invitarlo alla festa, l'affascinante fotografo si mostrerà in seria difficoltà.

Can, infatti, dopo l'insistenza di Emre si troverà costretto a rivelare un'amara verità che riguarda loro padre. Aziz infatti, non è in crociera a girare il mondo e a divertirsi, ma in una clinica per curare una grave infezione ai polmoni.

Emre offeso con il fratello Can e con il padre Aziz

Emre reagirà malissimo e si dimostrerà offeso per la mancanza di fiducia dimostrata da parte sia del fratello che del padre che hanno preferito tenerlo all'oscuro di un argomento tanto delicato.

A questo punto, Can cercherà di discolparsi affermando che la notizia della malattia è stata una rivelazione dell'avvocato Metin e non di Aziz stesso, il quale voleva tenere la malattia nascosta. Emre, però, sembrerà non voler perdonare il fratello affermando che se la situazione fosse stata capovolta Can non gli avrebbe parlato per settimane intere e avrebbe reagito ugualmente male.

I due fratelli alla fine, però, riusciranno a trovare un punto d'incontro, segno proprio dell'evoluzione interiore dei due personaggi, ma i problemi per i fratelli Divit non sono di certo finiti qui. Sulla strada di Can e Emre ci saranno ancora molti ''nemici'' da sconfiggere e che si frapporranno tra loro e la felicità.