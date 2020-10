Lunedì 26 ottobre su Canale 5 a partire dalle 21:35 è stata trasmessa la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 5. A tenere banco nella casa di Cinecittà sono ancora i segreti di Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha più volte detto a Pierpaolo Pretelli di non poter parlare di determinati argomenti al reality show.

Il presunto segreto

Dopo le incomprensioni della scorsa settimana tra Elisabetta e Pierpaolo è tornato il sereno. Nonostante i due gieffini sembrino essere molto vicini, Gregoraci continua ad affermare che non può dire certe cose nella Casa di Cinecittà. La scorsa notte, Elisabetta e Pierpaolo hanno cercato di comunicare con dei messaggi in codice.

In particolare, la 40enne ha scritto delle lettere sulla mano dell'ex velino di Striscia la Notizia. Ma non solo, dopo aver bisbigliato qualcosa Pierpaolo è sembrato destabilizzato.

Nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, il conduttore televisivo ha cercato di capire cosa abbia confessato Gregoraci al suo coinquilino. Sebbene i due siano stati vaghi, in passato Alfonso Signorini potrebbe avere rivelato involontariamente il presunto segreto della showgirl. Nel 2019 a La Repubblica delle Donne 2019, il direttore di Chi avrebbe lanciato una presunta bomba di gossip: "Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra Elisabetta e Flavio Briatore". Poco dopo, Signorini avrebbe spiegato le modalità del presunto contratto: "Lui ha imposto a lei che per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo".

Dal momento che Elisabetta Gregoraci avrebbe firmato, se non dovesse rispettare le condizioni imposte dal suo ex marito dovrebbe pagare una penale salatissima. A detta del giornalista sarebbe questo il motivo per cui la 40enne non sarebbe mai stata paparazzata con un nuovo fidanzato.

Ovviamente, si tratta di una supposizione in quanto il duo Gregoraci-Briatore non ha confermato o smentito la notizia.

Le dichiarazioni dell'ex Francesco Bettuzzi

L'ipotesi di un presunto contratto post matrimoniale potrebbe non essere così remota. Durante un'ospitata a Live-Non è la d'Urso, Francesco Bettuzzi ha affermato di essere stato impegnato in gran segreto con Elisabetta Gregoraci per tre anni. Come raccontato dall'uomo, la coppia avrebbe vissuto una relazione "low profile" e spesso avrebbe frequentato dei luoghi dove non venivano riconosciuti.

A detta di Francesco, questa situazione a lungo andare avrebbe allontanato i due.

Il presunto caso Briatore-Gregoraci se venisse confermato sarebbe molto simile a quello di Kate Holmes e Tom Cruise. Nel contratto post matrimoniale, l'attore aveva imposto alla sua ex moglie di non apparire in pubblico con un uomo per i cinque anni successivi alla separazione.