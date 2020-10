DayDreamer - Le ali del sogno riserva ai telespettatori sempre grandi colpi di scena: ben presto, infatti, come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia l'amore trionferà tra Leyla ed Emre. Seguendo la storyline della soap turca, i due giovani sono stati costretti a porre fine alla loro relazione per via di un subdolo ricatto di Aylin. Le malefatte della perfida donna, però, verranno presto allo scoperto e la condurranno dritta in prigione. Leyla, però, convinta che Emre l'abbia lasciata per tornare con al sua ex, si fidanzerà con Osman e anche quando scoprirà la verità sul conto dell'uomo che ama non se la sentirà di far soffrire il fidanzato.

Gli eventi, però, porteranno Osman stesso a comprendere che la fidanzata con lui è infelice e i due troncheranno la relazione: a quel punto Emre si farà di nuovo avanti.

Leyla gelosa di Melis

Grandi colpi di scena a DayDreamer: se nelle puntate attualmente in onda in Italia, i telespettatori stanno vedendo Leyla soffrire per essere stata lasciata da Emre, la ragazza presto tornerà a gioire, non prima di ave superato alcuni ostacoli. Leyla, infatti, correrà tra le braccia di Osman per consolarsi, accettando addirittura di diventare sua moglie. Sarà già fidanzata quando scoprirà che Emre era stato costretto a lasciarla per colpa di Aylin. Le cose per la bella segretaria, che lascerà il suo posto in agenzia per andare a lavorare presso la casa editrice di Yigit si complicheranno con l'arrivo di Melis.

Leyla sarà molto gelosa della nuova assistente assunta da mamma Huma, ed Emre, rendendosene conto, sfrutterà l'arrivo della nuova arrivata per far tornare Leyla tra le sue braccia. Divit infatti chiederà alla Aydin di stare vicina a Melis per insegnarle i trucchi del mestiere e ciò farà infuriare Leyla che sarà pazza di gelosia visto che l'assistente dichiarerà di essere interessata al suo capo.

Il nervosismo di Leyla non sfuggirà ad Osman che capendo che la giovane non lo ama la lascerà libera.

La rottura con Osman e il riavvicinamento ad Emre

Alla festa di compleanno di Can, Leyla racconterà a Emre che ormai tra lei ed Osman non c'è più nulla e questa confessione darà la forza al minore dei Divit di farsi di nuovo avanti.

Infatti, Emre confesserà di essere innamorato di lei e di aver notato la gelosia nutrita nei riguardi di Melis. Leyla troverà così il coraggio di rivelare anche ai genitori di aver rotto con Osman e Nihat e Mevkibe apprezzeranno al sincerità della ragazza che ha interrotto un percorso che non l'avrebbe resa felice.

Leyla farà capire ad Emre che sarà disposta ad aprirgli di nuovo un varco nel suo cuore ma che non ha intenzione di correre vista la precedente delusione. Tanto basterà algiovane per farsi di nuovo avanti e per avvicinarsi alla donna che ama e che vorrà al suo fianco per sempre.