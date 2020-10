Giovedì 15 ottobre riprenderà su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana "Doc- Nelle tue mani", che in primavera ha registrato indici di ascolto pari ad una media di oltre 8 milioni di spettatori. Protagonista principale è Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero e Giulia Giordano, il cui ruolo è rivestito da Matilde Gioli.

Secondo le anticipazioni televisive dei due episodi che saranno mandati in onda il 15 ottobre, il dottor Fanti crederà di poter ricostruire il rapporto con Agnese e la amerà sempre di più. Inoltre gli specializzandi saranno impegnati nel risolvere i casi di un paziente in condizioni critiche e di un anziano che non ricorderà niente del suo passato.

Gabriel fa una proposta inaspettata

Dopo la fine delle riprese una volta terminato il lockdown, riprenderà su Rai 1 la seguitissima fiction "Doc- Nelle tue mani". La vicenda è incentrata attorno allo storia del dottor Fanti che una sera è stato colpito con un'arma dal padre di un paziente e la sua esistenza da questo momento in poi è stata sconvolta per sempre, in quanto ha perso la memoria degli ultimi dodici anni di vita.

Giovedì 15 ottobre sarà trasmessa la quinta puntata. Nel nono episodio dal titolo "In salute e in malattia", dopo che passerà la notte con Agnese, Andrea prenderà considerazione l'idea di poter tornare insieme alla ex moglie. Il dottor Fanti crederà di avere riconquistato la donna e di aver ristabilito la situazione esistente fino a molti anni prima.

Sarà proprio sulla scia di questo romanticismo che deciderà di preparare un matrimonio per un paziente che si troverà in condizioni disperate. Intanto una proposta improvvisa di Gabriel, che ha un passato difficile, creerà scompiglio tra tutti gli specializzandi.

Gabriel e Elisa aiutano un anziano a recuperare la memoria

Secondo le Anticipazioni Tv del settimo episodio dal titolo "Quello che siamo", Lorenzo Lazzarini non sarà quello che farà apparire a tutti. Grazie al racconto di una paziente uscirà fuori un segreto della vita privata dell'uomo e questo porterà molto stupore in tutto il reparto.

Intanto Gabriel e Elisa saranno impegnati nel trovare la cura per un paziente particolare. Il soggetto in questione sarà un anziano che non ricorderà nulla e i due dottori avranno il compito di ricostruire la sua vita. Inoltre quest'ultimo ripeterà continuamente la stessa parola e il lavoro dei due ragazzi non sarà affatto semplice.

Replica di 'Doc-Nelle tue mani' su Raiplay

Per chi non potrà seguire i due nuovi episodi di "Doc- Nelle tue mani" o vorrà rivedere le prime quattro puntate trasmesse in primavera, ricordiamo che potrà collegarsi su Raiplay, la piattaforma online della rete Rai. Per poter accedere non sarà necessario iscriversi e non si dovrà sottoscrivere alcun abbonamento. Infine dalla prossima settimana verrà proposto in prima serata un solo episodio e non più due.