La famosa fiction Doc - Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero, tornerà in onda per la gioia dei fan affezionati, giovedì 15 ottobre. Le riprese della prima stagione della serie televisiva, diretta da Jan Maria Michelini, furono interrotte alla quarta puntata, a causa del lockdown, motivo per il quale verrà trasmessa direttamente la quinta puntata che comprenderà il nono e il decimo episodio: "In salute e in malattia" e "Quelli che siamo". Nei nuovi episodi, Andrea Fanti crederà di essere riuscito a riconquistare la sua ex moglie Agnese e sarà assai elettrizzato al solo pensiero di riavere la donna al suo fianco.

Doc - Nelle tue mani, nono episodio: 'In salute e in malattia'

Nel nono episodio di Doc - Nelle tue mani intitolato "In salute e in malattia", Andrea Fanti sarà convinto di aver fatto breccia nel cuore della sua ex moglie Agnese, l'uomo sarà colto da un forte entusiasmo che lo porterà a prendere una decisione importante. Il dottor Fanti deciderà di organizzare un matrimonio all'interno del reparto dell'ospedale, con lo scopo di coronare il sogno d'amore di un paziente in condizioni assai gravi. Nel frattempo una proposta inaspettata di Gabriel Kidane (Alberto Boubakar Malanchino), porterà scompiglio e malumore tra gli specializzandi Elisa Russo, Alba Patrizi e Riccardo Bonvenga.

Spoiler decimo episodio: 'Quelli che siamo'

Nel decimo episodio intitolato "Quelli che siamo", un paziente del reparto farà un'improvvisa rivelazione: l'uomo racconterà un segreto riguardo la vita privata del dottor Lorenzo Lazzarini. La confessione inaspettata del paziente riguardo il dottore sconvolgerà tutto il reparto.

In seguito Gabriel ed Elisa saranno impegnati con un anziano, il quale non ricorderà niente della sua vita. L'uomo avrà anche degli evidenti problemi di comunicazione e riuscirà a pronunciare soltanto una parola.

Le parole del regista Jan Maria Michelini

Jan Maria Michelini ha parlato alla nota testata online Comingsoon del grande successo avuto dalla serie Doc - Nelle tue mani e ha rivelato: "La chiave del successo è prima di tutto una scrittura brillante e poi la preparazione." Il regista ha confessato di aver trascorso del tempo presso l'ospedale insieme agli attori.

Lo scopo di Michelini era quello di creare una serie realistica e, secondo la sua idea, lavorare direttamente sul campo ha potuto immergere totalmente gli attori nel loro ruolo.

Dove guardare in streaming online le puntate di Doc - Nelle tue mani

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Doc - Nelle tue mani è possibile rivedere in streaming online tutti gli episodi già trasmessi in televisione, attraverso il sito dedicato RaiPlay.it. L'iscrizione alla piattaforma è completamente gratuita, al suo interno si possono trovare anche altri contenuti interessanti, come gli 'extra' riguardanti la serie televisiva e i suoi personaggi.