Elisa Isoardi ha pubblicato un video su Instagram in cui ha informato i fan circa le sue condizioni di salute. L'ex di Matteo Salvini ha spiegato che la sua caviglia è peggiorata a causa dei continui sforzi, pertanto, il medico le ha fatto una fasciatura rigida allo zinco.

Questa novità, dunque, pare stia mettendo a rischio la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Lei stessa, attraverso il suo account ufficiale Instagram, ha detto di non sapere ancora cosa accadrà nella puntata di sabato prossimo, 24 ottobre.

Le condizioni della caviglia di Elisa Isoardi peggiorano

Circa un mese fa, Elisa Isoardi ha avuto un infortunio alla caviglia.

In un primo momento, la donna ha sottovalutato la cosa e ha continuato a ballare e ad allenarsi per partecipare al talent show Ballando con le stelle. A distanza di diverse settimane, però, la sua caviglia non ha più retto e la concorrente è stata costretta a fare una visita di controllo. L'esito, però, non è stato certamente dei migliori per Elisa. Il dottore che sta curando il suo caso, infatti, le ha detto che è necessario mettere una fasciatura allo zinco per contenere il versamento. Dinanzi tali parole, Isoardi ha risposto: "Mi fanno un'ingessatura adesso?". Il medico le ha risposto in modo affermativo e lei si è sdraiata rammaricata sul lettino.

Il supporto di Raimondo Todaro

Il tutto è stato immortalato sul profilo Instagram della donna attraverso un video.

Dalla clip si vede che accanto a lei c'è Raimondo Todaro, il quale ha fatto di tutto per provare a tirare su il morale della sua compagna di ballo. Per stemperare un po' la tensione, il ballerino ha chiesto ironicamente al medico: "Ma può mangiare?". Lui ha risposto di si e Raimondo ha aggiunto: "Se ti avesse detto che non puoi mangiare per una settimana, non era peggio?

Guarda il lato positivo". Elisa ha accennato un sorriso, ma poi ha esortato il ballerino a smetterla. Dal video si vede chiaramente quanto la donna sia provata dalla situazione.

Incertezze sul percorso a Ballando con le stelle

Nella parte conclusiva della clip, lIsoardi ha ringraziato ironicamente Ballando con le stelle perché nell'ultimo mese Todaro si è dovuto sottoporre a un intervento di appendicite e lei ha dovuro fare un'ingessatura.

Insieme alla storia, Elisa ha pubblicato anche una didascalia in cui ha voluto ringraziare tutti i fan che la stanno sostenendo con messaggi d'incoraggiamento. In seguito ha espresso tutto il suo rammarico per la situazione. In particolar modo, ha detto: "Come potrete immaginare, l'umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato". Tuttavia, ha esortato i fan a continuare a manifestarle tutto il loro sostegno.