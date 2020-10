Sabato 24 e domenica 25 ottobre ritorna l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni di queste due nuove puntate rivelano che ci sarà il fatidico arrivo in scena di Huma, la perfida madre di Can ed Emre che, fin dal primo momento, si metterà subito al lavoro per ostacolare la storia d'amore tra suo figlio e Sanem. Huma agirà senza scrupoli e non si farà problemi neppure ad umiliare la povera Aydin, che subirà così la presenza ingombrante della donna, intenzionata a progettare per il fotografo un nuovo fidanzamento.

DayDreamer, anticipazioni 24 e 25 ottobre 2020: Sanem viene umiliata dalla madre di Can

Nel dettaglio, la presenza di Huma in quartiere non passerà inosservata, anche perché la prima persona che incontrerà sarà proprio Sanem e l'incontro tra le due donne non sarà dei migliori.

Ci sarà un'accesa discussione ma Aydin ignorerà completamente che quella donna sia la madre del suo fidanzato.

Sanem scoprirà tutta la verità soltanto durante la festa organizzata per celebrare il successo della campagna pubblicitaria per la Redmode. Ad un certo punto arriverà anche Huma, pronta a riabbracciare i suoi figli dopo tanto tempo. Aydin collegherà tutto e capirà che la donna con cui si era scontrata al mattino era proprio Huma.

Huma progetta il fidanzamento di Can e Ceyda

Ovviamente, Huma non perderà occasione per mettere in cattiva luce Sanem e, soprattutto, per umiliarla pubblicamente a questa festa. La donna, infatti, appena arrivata fingerà di averla scambiata per una delle domestiche, mettendola così in una situazione di fortissimo imbarazzo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di DayDreamer del 24 e 25 ottobre rivelano che la madre di Can a questa festa conoscerà anche l'affascinante Ceyda e rimarrà subito ammaliata. E così Huma progetterà subito di farla fidanzare con suo figlio, sperando che Ceyda possa essere la donna giusta per far sì che si sbarazzi definitivamente di Sanem.

Da novembre potrebbe cambiare la programmazione di DayDreamer

In attesa di vedere in onda questi due nuovi episodi della soap, a partire dal mese di novembre potrebbe esserci un nuovo cambio di programmazione per DayDreamer su Canale 5. La Serie TV turca con Can Yaman potrebbe perdere l'appuntamento del sabato pomeriggio per lasciare spazio al ritorno del talent show Amici.

Un po' come successe già lo scorso settembre, quando la soap venne sospesa in daytime per lasciare spazio a Uomini e donne, anche questa volta la motivazione sarebbe legata ad un programma di Maria De Filippi. Nel caso in cui dovesse essere così, la serie tv manterrebbe soltanto la collocazione in palinsesto della domenica pomeriggio, facendo così da traino al programma di Barbara D'Urso.