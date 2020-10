Ad un paio di settimane dall'annuncio del loro secondo bebè in arrivo, Fedez e Chiara Ferragni hanno aggiornato i fan sul futuro nascituro. Come aveva anticipato il settimanale Oggi nei giorni scorsi, l'influencer aspetta una bambina: l'ufficialità è stata data su Instagram con due dolci video con protagonista il piccolo Leone, al momento felice per l'imminente arrivo di una sorellina.

Chiara e Fedez genitori di una bimba: l'annuncio su Instagram

La notizia era nell'aria da qualche giorno e pochi minuti fa ha trovato conferma nelle parole dei diretti interessati: in casa "Ferragnez" sta per arrivare una bambina.

Dopo che la rivista Oggi ha anticipato il sesso del bebè che stanno aspettando, Fedez e Chiara hanno deciso di usare i loro seguitissimi profili Instagram per informare i milioni di fan che presto accoglieranno in famiglia una femminuccia.

Esattamente come è successo qualche settimana fa quando è stato fatto l'annuncio ufficiale della seconda gravidanza dell'influencer, anche stavolta è toccato al piccolo Leone svelare se avrà un fratello o una sorella tra pochi mesi.

Il rapper, infatti, ha pubblicato un video nel quale chiede al suo primogenito: "Sei contento che avrai una sorellina?".

Il bimbo, che compirà tre anni a marzo, sorride all'obiettivo e al papà e risponde con entusiasmo: "Sì".

Ferragni abbraccia la sua creatura e quasi si emoziona nel vederlo così tanto contento dell'arrivo di una femminuccia.

Secondo dolce annuncio per Fedez e Chiara: 'È femmina'

Anche Chiara Ferragni ha postato su Instagram due brevi ma dolcissimi video nei quali si vede Leone sdraiato sul divano con mamma e papà: il piccolo, aiutato da Fedez con [VIDEO] suggerimenti all'orecchio, dice "bimba" quando la madre gli chiede se nella sua pancia c'è un maschietto oppure una femminuccia.

In alcune stories che ha pubblicato l'11 ottobre, inoltre, Chiara ha spiegato che la sua secondogenita dovrebbe nascere nel mese di marzo (a pochi giorni di distanza dal compleanno di Leone che è il 19), ma ancora non ha deciso se partorirà in Italia oppure in America.

Il primo figlio dei Ferragnez è nato negli Stati Uniti soprattutto per avere immediatamente una doppia cittadinanza ma, vista la delicata situazione che tutto il mondo sta vivendo a causa del coronavirus, non è detto che questa scelta venga fatta anche per la piccola che arriverà tra pochi mesi.

La figlia di Fedez e Chiara in arrivo a marzo

Che Ferragni aspettasse un bambino lo si vociferava già qualche settimana prima che lei e il marito decidessero di annunciarlo sui social network.

Nei gironi scorsi, infatti, i Ferragnez hanno condiviso con i loro milioni di follower video esclusivi del periodo in cui hanno scoperto di aspettare un bambino: Chiara, per esempio, ha avuto la certezza di essere incinta a fine luglio e Fedez ha postato su Instagram il filmato girato a Lecce in cui la moglie scopriva il risultato del test fatto poco prima.

Durante le vacanze in Sardegna, poi, l'influencer e il rapper hanno informato le rispettive famiglie del lieto evento in modo molto particolare: il cantante ha chiesto ai suoi parenti e a quelli della Ferragni di schierarsi davanti ad un cellulare per registrare un Tik Tok di famiglia, ma quella era soltanto una scusa.

Dopo che lui e la moglie si sono messi davanti a tutti, Fedez ha urlato: "Chiara è incinta".

Il piccolo Leone, invece, ha contribuito nel divulgare questa bella notizia ai sostenitori della coppia, sempre sui social: il bimbo è stato fotografato tra i genitori mentre stringeva in mano l'ecografia con protagonista la sorellina che accoglierà a marzo prossimo.