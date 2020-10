Chiara Ferragni sta per diventare di nuovo mamma: nella tarda mattinata di oggi, 1 ottobre, la fashion blogger ha scelto un dolcissimo modo per informare i suoi milioni di followers del lieto evento che accadrà tra qualche mese. Sul profilo Instagram della donna e su quello di Fedez, nelle scorse ore è stata pubblicata una foto del piccolo Leone che in mano stringe l'ecografia del fratellino/sorellina: la famiglia "Ferragnez", dunque, sta per allargarsi a quasi tre anni dalla nascita del loro primo erede.

Fedez e Ferragni allargano la famiglia

Sono passati quasi tre anni da quando Leone Lucia Ferragni è entrato a far parte della vita di Chiara e Fedez: i due sono diventati genitori poco meno che trentenni ed oggi, dopo essersi sposati e aver portato ulteriormente avanti le rispettive carriere, hanno deciso di regalare un fratello o una sorella al loro bambino.

La scelta di annunciare pubblicamente la dolce attesa dell'imprenditrice è stata affidata alla pubblicazione di un post in cui si vede il figlio Leone con in mano l'ecografia del secondogenito: sui profili social dell'influencer e del rapper, infatti, oggi sono state pubblicate due tenere foto in cui il bimbo stringe tra le mani l'ecografia del futuro nascituro.

"La nostra famiglia si allarga", hanno commentato i Ferragnez sotto ai loro post che in pochissimo tempo hanno ottenuto centinaia di migliaia di "mi piace".

Rumors estivi sulla gravidanza di Chiara Ferragni

Che Chiara Ferragni potesse essere in attesa del suo secondo figlio, era stato ipotizzato già durante l'estate: attorno al mese di agosto, infatti, sul web ha cominciato a circolare un video in cui la mamma dell'influencer parlava di un bimbo in arrivo, ma nessuno dei diretti interessati si era mai esposto per confermare o smentire quest'indiscrezione.

Probabilmente per proteggere la creatura che porta in grembo (non si sa ancora se Leone avrà un fratellino o una sorellina), la Ferragni ha anche rinunciato di partecipare alle sfilate della Milano Fashion Week della scorsa settimana: per la prima volta da quando è diventata famosa nel mondo della moda, la donna si è defilata dagli eventi ed è rimasta a casa con la sua famiglia, che ora sta per allargarsi.

La gioia di Fedez per l'arrivo di un altro erede, è incontenibile, tant'è che su Instagram ha anche scherzato sul fatto di non essere a conoscenza della bella notizia che lui e la moglie hanno dato oggi ai loro milioni di fan.

Amore da favola tra Fedez e Chiara Ferragni

La storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni è iniziata per caso qualche anno fa: la ragazza accettò l'invito a cena del rapper che aveva citato lei e il suo cane in un brano di successo ("il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton").

Tra i due c'è stato un colpo di fulmine e da quel primo appuntamento sono diventati inseparabili. Negli anni successivi la coppia ha documentato su Instagram tutte le tappe del rapporto, dai viaggi in giro per il mondo alle esperienza di lavoro in comune nella moda e in televisione.

Il 19 marzo di tre anni fa, poi, l'amore tra i Ferragnez è stato suggellato dall'arrivo di Leone Lucia Ferragni: nel corso del tempo il bambino è diventato una vera e propria "star" del web con le sue espressioni tenere e i balletti che fa in casa con mamma e papà. Chiara e Federico sono diventati marito e moglie nel settembre di due anni fa: la cerimonia si è svolta a Noto, in Sicilia, ed è stata considerata uno degli eventi mediatici più discussi del 2018.

Adesso i Ferragnez stanno per diventare di nuovo genitori: il dolce annuncio è stato dato con due foto del primogenito che in mano ha la foto dell'ecografia della creatura che dovrebbe nascere tra la primavera e l'estate dell'anno prossimo, ovvero del 2021.