Nelle prossime puntate di DayDreamer Leyla e Osman decideranno di porre fine al loro fidanzamento ma decideranno comunque di rimanere amici, lo stesso non si potrà dire invece della relazione tra CeyCey e Ayhan. Quest'ultima, Infatti, deciderà di dire addio al simpatico e ansioso impiegato della Fikri Harika.

Ayhan pone fine alla relazione con CeyCey

La rottura tra Leyla e Osman porterà dei repentini cambiamenti non solo nelle loro vite, ma anche in quelle delle persone a loro vicini. I due decideranno di lasciarsi soprattutto perché l'amore di Leyla nei confronti di Emre non è mai cessato, così di comune accordo ognuno intraprenderà la propria strada.

Osman, per esempio, riceverà un grande offerta per quanto riguarda la sua nuova carriera nel mondo della recitazione, il ruolo di protagonista in una Serie TV, e proprio per questo motivo dovrà ben presto lasciare Istanbul per iniziare le riprese in alcune città della Turchia.

Se Osman, in qualche modo, accetterà con fatica la rottura con Leyla (visto che è stata la donna che ha sempre amato fin dall'adolescenza), quella che la prenderà decisamente peggio sarà Ahyan, la sorella minore di Osman.

Quando Leyla comunicherà ai genitori che il fidanzamento con Osman è stato interrotto, il ragazzo farà lo stesso con Ayhan. La ragazza rimarrà sconvolta da tale notizia, non riuscirà a capacitarsi nel vedere la loro storia d'amore terminare improvvisamente da un giorno e all'altro e questa notizia porterà delle ripercussioni sulla storia tra lei e CeyCey.

Ayhan abbandona Istanbul per raggiungere Osman

Durante una festa che si terrà nel quartiere di Sanem, Ayhan avrà un confronto con il suo fidanzato CeyCey. La ragazza rimarrà molto turbata dalla rottura improvvisa tra Osman e Leyla e per questo motivo dirà al suo amato di non credere più nell'amore. Lui cercherà di rincuorarla, spiegandole che la loro storia non finirà come quella di suo fratello, ma la ragazza non la penserà allo stesso modo e deciderà di prendersi una pausa.

Sarà una rottura definitiva quella tra CeyCey e Ayhan? A quanto pare sì. Nonostante i tentativi di CeyCey di tenere in piedi la relazione, la ragazza deciderà di mettere in vendita la macelleria e di lasciare Istanbul per raggiungere suo fratello Osman. CeyCey verrà a sapere della partenza di Ayhan, così la raggiungerà alla stazione dei pullman per salutarla.

Le chiederà anche di non andarsene e di rimanere insieme a lui, ma la ragazza gli dirà che non riesce più a riconoscersi e che ha solo bisogno di ritrovare sé stessa prima di poter ritornare da lui.