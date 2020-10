Gemma Galgani ha avuto una discussione con Tina Cipollari nell'ultima puntata di Uomini e donne andata in onda il 29 ottobre, a causa di alcune fotografie pubblicate su una rivista, nelle quali l'opinionista è insieme al suo ex fidanzato Giorgio Manetti. Durante un'intervista esclusiva, rilasciata per il settimanale Uomini e Donne Magazine, la dama torinese ha spiegato cosa ha provato vedendo gli scatti di Tina con il suo ex. Gemma ha inoltre augurato ogni bene a Giorgio, ma ha detto di essere stanca del fatto che lui continui a commentare la sua vita, esprimendo giudizi.

Gemma Galgani non ignora le fotografie di Giorgio Manetti

Nel corso dell'intervista, pubblicata sul magazine della trasmissione, in edicola dal 30 ottobre, Gemma Galgani ha risposto a una domanda in merito alle sensazioni provate riguardo agli scatti pubblicati su un settimanale, che ritraevano la Cipollari e il suo compagno, insieme a Giorgio Manetti. La dama torinese ha precisato: ''Sinceramente nessun effetto particolare a livello di accoppiata'', ricordando infatti che sia il Manetti che l'opinionista sono felicemente fidanzati. Dopo aver ricordato di non mentire, Gemma ha confessato di non ignorare gli scatti di Giorgio quando li vede: ''Quando vedo una foto di Giorgio, non giro pagina''.

I commenti di Giorgio Manetti stancano Gemma

Nonostante non rimanga indifferente alle fotografie di Manetti, quando le vede sui magazine, Gemma ha detto di essere stanca che si continui a parlare di lei, commentando la sua vita e, a proposito di alcune dichiarazioni che il suo ex fidanzato fa in merito alla vita della dama torinese ha detto: ''Mi sono stancata che continui a fare commenti sulla mia vita, a esprimere giudizi sui miei comportamenti, perché io non lo faccio con lui, inoltre i consigli gli accetto da chi può permettersi di darli!''

La storia con Giorgio è una delle più importanti per Gemma

Nonostante Gemma sia infastidita da alcuni comportamenti del suo ex compagno, ha voluto fare gli auguri a Giorgio: ''Gli auguro ogni bene con la sua vita in campagna e non prevedo di rivolgermi a lui per avere consigli e suggerimenti''.

La dama torinese ha detto che Manetti avrebbe altre cose di cui parlare e potrebbe evitare di farsi sempre pubblicità, ricordando i trascorsi con lei: ''Col passare del tempo ho capito che non avevo bisogno di pensare a qualcosa di noi, ma di pensare a noi, a crescere insieme, a realizzare progetti di vita insieme, cosa che non è avvenuta''.

Gemma ha detto che ricorderà sempre la sua storia con Giorgio come una delle più importanti della sua vita e ha concluso l'intervista con un suo desiderio: ''Basta davvero copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e 'lui' lo sa bene...''