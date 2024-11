Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 28 novembre, Gemma Galgani è stata protagonista di un confronto in studio con Fabio Cannone. Le anticipazioni delle prossime puntate, che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, diffuse da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, rivelano che la dama torinese racconterà di aver ricevuto una segnalazione su Fabio, il quale avrebbe una relazione con una donna in Spagna. Il cavaliere del parterre over, non negherà la cosa e andrà via, mentre Gemma lo seguirà dietro le quinte.

Gemma riceve una segnalazione su Fabio

Gemma Galgani racconterà di aver ricevuto una segnalazione riguardante Fabio Cannone, che avrebbe una relazione fuori dal programma, precisamente in Spagna. Fabio non prenderà bene la rivelazione di Gemma e dichiarerà di non essere contento che vengano fatte indagini sulla sua vita privata lontano dalle telecamere. Tuttavia Cannone non negherà il contenuto della segnalazione e, anzi, se ne andrà via. Gemma, quindi, lo seguirà dietro le quinte per un chiarimento.

Non è trapelato cosa sia accaduto successivamente tra Gemma e Fabio: lo si scoprirà probabilmente nella prossima registrazione, prevista per venerdì 29 novembre.

Gabriele e Tiziana lasciano Uomini e Donne insieme

Nelle prossime puntate del dating show ci sarà una bella notizia per due protagonisti del parterre over: Gabriele e Tiziana lasceranno la trasmissione insieme.

Nel frattempo, due uomini arriveranno in studio per conoscere Barbara, che deciderà di frequentarli entrambi. Sabrina, invece, racconterà di essersi lasciata andare alla passione con Diego, ma quando scoprirà che il cavaliere è uscito pure con Cristina, preferirà fare un passo indietro.

Anche Cristina interromperà la conoscenza con Diego dopo aver saputo di quanto accaduto con Sabrina.

Un riepilogo delle precedenti puntate: Andrea ha lasciato Uomini e Donne

Nelle precedenti puntate di Uomini e donne andate in onda su Canale 5, Andrea Magrini ha abbandonato il parterre over.

Nel frattempo, la redazione del dating show ha ricevuto una segnalazione riguardante Barbara De Santi: l'hotel in cui ha recentemente alloggiato ha deciso di non ospitarla più, ritenendola indisponente.

La dama è rimasta molto colpita dalle parole dello staff dell'albergo e ha salutato Maria De Filippi, decidendo di lasciare la trasmissione. Tuttavia, la padrona di casa ha convinto Barbara a rimanere in studio, chiedendo ad Alessio del trono over di invitarla a ballare. Intanto, la redazione ha ricevuto anche una segnalazione sul tronista Alessio: è stato visto più volte in alcuni locali romani in compagnia di una ragazza bionda.