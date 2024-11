Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne di giovedì 28 novembre, si è formata una nuova coppia. Le anticipazioni delle prossime puntate, che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5 e diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo account Instagram, rivelano che Gabriele e Tiziana lasceranno la trasmissione insieme. Gemma Galgani, invece, racconterà di aver ricevuto una segnalazione su Fabio Cannone, che avrebbe una compagna all'estero. Intanto, proseguiranno le vicende sentimentali di Barbara De Santi, che conoscerà due signori arrivati in studio per lei.

Gabriele e Tiziana vanno via insieme

Gabriele e Tiziana lasceranno Uomini e donne insieme. I due protagonisti del parterre over hanno avuto un colpo di fulmine, che li ha portati a concludere rapidamente la loro esperienza nel dating show di Maria De Filippi. Dopo una breve frequentazione con Sabrina, Gabriele è rimasto affascinato da Tiziana, una donna arrivata in studio per conoscerlo. Gabriele e Tiziana preferiranno continuare a vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Le anticipazioni diffuse in rete non rivelano se ci siano stati i petali rossi per la coppia.

Fabio Cannone lascia lo studio in seguito a una segnalazione

Gemma Galgani passerà brutti momenti e la sua frequentazione con Fabio Cannone subirà una battuta d'arresto.

La dama torinese spiegherà in studio di aver ricevuto una segnalazione su Fabio, il quale avrebbe una compagna in Spagna. Cannone non proverà nemmeno a contraddire Gemma o a trovare giustificazioni. Fabio, infatti, sarà indispettito dalla rivelazione di Galgani e non apprezzerà l'intromissione nella sua vita privata lontano dalle telecamere.

Ci sarà un colpo di scena: Fabio lascerà lo studio di Uomini e Donne, mentre Gemma lo rincorrerà dietro le quinte. Non sono emersi dettagli su quanto avvenuto e l'epilogo della vicenda verrà raccontato durante le prossime riprese, previste per il 29 novembre.

Un riepilogo delle precedenti puntate: Barbara voleva lasciare Uomini e Donne

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha informato Barbara di una segnalazione arrivata dalla direzione di un albergo romano in cui ha recentemente alloggiato. Lo staff dell'hotel ha spiegato in un'email di preferire non ospitare più Barbara a causa del suo carattere, ritenendola troppo indisponente nei confronti dei collaboratori. De Santi non ha gradito la segnalazione e ha salutato la padrona di casa. Tuttavia, Maria De Filippi è riuscita a convincere la dama a rimanere in trasmissione, ricordandole che potrà alloggiare tranquillamente in altri posti.