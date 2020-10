La testata giornalistica 361 Magazine (molto vicina ad Alfonso Signorini) ha comunicato il presunto ingaggio che una concorrente della quinta edizione del GF Vip intascherebbe ogni sette giorni. Si tratta di Elisabetta Gregoraci che avrebbe un cachet che andrebbe dai 10 ai 20.000 euro per ogni settimana di permanenza nella casa di Cinecittà. Anche quando sarà eliminata, la showgirl dovrebbe guadagnare circa 8.000 euro ad ospitata.

Indiscrezioni sul cachet di Elisabetta al GF Vip

A quasi un mese dall'inizio del GF Vip 5, il sito 361 Magazine, fondato come "costola virtuale" della rivista Chi, ha concentrato la propria attenzione su Elisabetta Gregoraci.

Quest'ultima sarebbe tra i concorrenti più pagati del cast della quinta edizione del Reality Show, e ciò deriverebbe dalla sua popolarità.

L'ex moglie di Flavio Briatore pare che intaschi tra i 10 e i 20.000 euro a settimana, ovvero ogni due puntate condotte da Alfonso Signorini su Canale 5 (una il lunedì e l'altra il venerdì sera).

La showgirl calabrese, inoltre, si sarebbe accordata con la produzione del reality anche per il cachet che andrebbe a percepire dopo la sua eliminazione e che ammonterebbe a 8.000 euro per ogni presenza in studio come ex inquilina della casa.

GF Vip da protagonista per Gregoraci

Da quando il GF Vip 5 è cominciato, si è parlato tanto di Elisabetta e dei suoi amori. In diverse occasioni, quando Signorini l'ha chiamata in causa durante le dirette serali, si è discusso del suo passato sentimentale oppure dell'attrazione che sarebbe nata in casa tra lei e Pierpaolo Pretelli.

Inevitabilmente è stato spesso citato Flavio Briatore e le ragioni che avrebbero causato la fine del matrimonio tra l'imprenditore e la conduttrice: pochi giorni fa, ad esempio, l'ex manager di Formula 1 ha fatto recapitare all'ex moglie una lettera per scusarsi per alcune dichiarazioni poco carine che aveva rilasciato sul suo conto a Il Fatto Quotidiano.

La calabrese, dal canto suo, non si è mai tirata indietro dal raccontare com'è nato l'amore con Briatore e anche perché ha poi deciso di separarsi da lui. Un episodio che ha segnato Gregoraci è quello che si è verificato in occasione del funerale di sua mamma: pare che l'ex marito l'abbia lasciata da sola per andare ad inaugurare una discoteca in Sardegna.

Flirt frenato tra Elisabetta e Pierpaolo al GF Vip

Fino a qualche giorno fa, sembrava che Gregoraci si fosse infatuata di uno dei compagni di reality: nel corso delle prime settimane di permanenza nella casa del GF Vip, tra Elisabetta e Pierpaolo è nata una forte intesa, suggellata da balli romantici e scambi di sguardi languidi.

Da un po' di tempo a questa parte, però, la showgirl sembra essersi raffreddata nei confronti di Pretelli. In particolare, dopo che sul giardino della casa di Cinecittà è comparso un aereo in volo recante il messaggio "sei l'epicentro del mio terremoto", la presentatrice pare aver preso un po' le distanze dall'ex velino di Striscia la Notizia.

Sembra, infatti, che il mittente della dedica sia un uomo con il quale Elisabetta si stava frequentando poco prima dell'inizio del programma: anche se la concorrente calabrese continua a dire di essere single, probabilmente c'è qualcuno di importante nella sua vita che l'aspetta fuori.

Pierpaolo però non demorde e approfitta di tutte le situazioni utili per avvicinarsi alla soubrette: sabato 10 ottobre, ad esempio, i due hanno ballato teneramente sulle note di Tiziano Ferro, ma dopo un po' Gregoraci si è allontanata per evitare di avere ulteriori contatti fisici.