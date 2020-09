Ieri sera lunedì 14 settembre è andata in onda in prima serata su Canale 5, la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini e dagli opinionisti televisivi Pupo ed Antonella Elia. Quest'ultima è riuscita a rubare la scena ai protagonisti e con alcuni di loro ha avuto anche qualche piccolo scontro. In particolare, l'ex showgirl ha fatto notare a Dayane Mello di averle copiato il vestito. Poi Elia ha avuto un battibecco con Patrizia De Blanck a causa dell'affetto che entrambe provano per il direttore del settimanale Chi. Intanto, nel corso del primo appuntamento il napoletano Massimiliano Morra è stato nominato e dovrà dormire nella lavatrice.

Quest'ultimo porterà con sé Enock.

Le novità della quinta edizione e i primi ingressi in casa

Nel corso del primo appuntamento, il primo vip che ha varcato la porta rossa del reality show più famoso d'Italia è stata Matilde Brandi. Quest'ultima è stata subito invitata a provare la prima novità di quest'anno: l'enorme lavatrice piena di panni, in cui dopo essere entrata è stata inondata di schiuma. Dopodiché la 51enne ha trovato una maglietta con la scritta: "E' una vita che ti aspetto". Questa dedica era del secondo concorrente del Gf vip 5: Fausto Leali.

Un'altra novità di quest'anno è la social room, una stanza in cui si nasconde il terzo vip che potrà comunicare con l'esterno, scrivendo tweet sul profilo ufficiale del reality show.

Poi è stato il turno di Enock, fratello di Mario Balotelli che ha voluto dedicare un pensiero a Willy. Insieme a lui è entrata anche la brasiliana Dayane Mello. I due hanno fatto il loro ingresso nel reality show attraverso una porticina molto piccola chiamata "Pupo porta".

L'ingresso dei due ex Adua e Massimiliano

All'interno della quinta edizione del reality show di Mediaset sono entrati anche gli attori Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Questi ultimi oltre ad aver un passato lavorativo insieme, hanno avuto anche una relazione che è finita molto male. Infatti, la siciliana quando è stato svelato il cast, stava pensando di rinunciare alla partecipazione al Gf Vip per evitare di incontrare il suo ex.

Del Vesco ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia per prima e poco dopo è entrato anche Morra.

Il primo incontro tra i due è stato gelido. In particolare, lui ha provato a spiegarsi e ha chiesto scusa per quanto accaduto in passato, però lei gli ha risposto che ormai gli è indifferente e non vuole più rammentare cose passate.

Le prime nomination della quinta edizione del Grande Fratello

Successivamente, Alfonso Signorini ha affermato che siccome le donne sono in minoranza rispetto agli uomini, in questa prima puntata solo gli questi ultimi andranno in nomination. La prima a votare è Dayane che fa il nome del napoletano Morra, così come Adua che ha affermato di essere stata costretta a votare lui.

Invece, Patrizia De Blanck ha fatto il nome di Tommaso Zorzi con la quale ha avuto uno scontro. Flavia Vento ha votato Andrea Zelletta, mentre Matilde ha fatto il nome di Massimiliano. Quest'ultimo è il nominato della serata, però non andrà al televoto, ma bensì non potrà dormire con tutti gli altri concorrenti. In particolare, il 34enne dormirà nella lavatrice gigante e potrà portare una persona con sé. L'attore ha scelto Enock come suo accompagnatore.