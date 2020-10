La contessa Patrizia De Blanck è finita nuovamente al centro dei gossip. Ieri pomeriggio durante la diretta televisiva del Grande Fratello Vip 5 ha usato il termine fr***o per descrivere la sua voce. Una parola che non è piaciuta al pubblico di casa e al concorrente Tommaso Zorzi. Quest'ultimo ha ripreso la contessa e si sarebbe lamentato con i suoi compagni. In passato già altri concorrenti erano stati squalificati per aver utilizzato dei termini inappropriati. Dunque ora gli utenti del web si stanno chiedendo se la contessa possa davvero lasciare la casa.

Patrizia De Blanck del Gf Vip 5 utilizza un termine inappropriato

Accanto a Patrizia De Blanck, al momento della dichiarazione, c'erano Enock e Pierpaolo mentre il concorrente Tommaso Zorzi si trovava distante dal tavolo intento a lavare i piatti. La contessa De Blanck ha riferito: “Senti ho la voce del gay, del fr…o”. Dopo aver detto questa frase si sarebbe anche girata per controllare se Zorzi l'avesse in qualche modo sentita. In seguito ha cercato di mascherare la situazione dicendo: “Senti che voce mi è venuta”. Tommaso Zorzi ha subito parlato con la contessa per dirle che quel termine non andava utilizzato in un programma come il Grande Fratello Vip 5.

Grande Fratello, Patrizia verrà eliminata? Su internet i fan vogliono la squalifica

In un reality show come quello condotto dal conduttore Alfonso Signorini non dovrebbero mai passare al pubblico parole come “fro..o” e “neg.o”. Proprio quest'ultima determinante per squalificare il cantautore Fausto Leali.

Dunque ora sul web tutti si stanno chiedendo se la De Blanck potrebbe davvero lasciare il Grande Fratello Vip 5. Tommaso Zorzi dopo aver scoperto che la contessa aveva utilizzato quel termine si sarebbe molto arrabbiato. Dunque proprio per questo motivo la contessa potrebbe lasciare il programma già nella serata di lunedì.

Sul web gli utenti vogliono che la produzione utilizzi lo stesso trattamento riservato a Fausto Leali. Per scoprire quale decisione prenderà la produzione del Gf Vip 5, bisognerà attendere la puntata di questa sera che andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.30 circa.