Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera iberica nata da un'idea di Aurora Guerra. Le trame trasmesse a inizio ottobre in Spagna si soffermano su Antonito Palacios interpretato dall'attore Alvaro Quintana. In particolare, l'uomo sarà chiamato ad affrontare un rischioso impegno politico in Africa, che susciterà le preoccupazioni della moglie Lolita Casado.

Una vita, puntate spagnole: Antonito riceve un importante incarico politico

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate spagnole trasmesse ad inizio ottobre sull'emittente La 1 raccontano che Antonito riceverà un importante incarico politico che lo porterà lontano da casa.

Lolita, infatti, apprenderà che suo marito dovrà raggiungere il protettorato marocchino per una commissione parlamentare.

Una partenza, che coinciderà con uno dei momenti più complicati dell'esistenza di Casado. La madre di Moncho, infatti, migliorerà vistosamente dopo aver contratto una rara malattia curata solo grazie all'aiuto del premio Nobel Santiago Ramon y Cajal, esistito veramente.

Nonostante la guarigione, Lolita non riuscirà a perdonare il tradimento di Palacios con Natalia Quesada. Per tale ragione, la donna detterà delle condizioni al marito susciteranno le perplessità dei parenti e del vicinato.

Lolita chiede al padre di Moncho di non partire per il Marocco

Nel corso delle nuove puntate spagnole della soap opera, che saranno in onda solo nel 2021 su Canale 5, Antonito dovrà faticare non poco per riconquistare la fiducia della moglie.

Proprio in questa fase, l'uomo apprenderà di dover partire per il Marocco per un importante impegno politico.

Ben presto i telespettatori scopriranno che Palacios dovrà gestire una missione di estrema importanza per la penisola iberica, che potrebbe metterlo in serio pericolo. Per questo motivo, i familiari Carmen e Ramon insieme a Lolita chiederanno al padre di Moncho di non partire visto il propagarsi della guerra.

La partenza di Palacios per l'Africa, Casado preoccupata

Purtroppo i familiari non riusciranno a far cambiare idea ad Antonito. Ed ecco che Donna Susana si rivelerà disposta a parlare a quattrocchi con Lolita per convincerla a lasciare partire suo marito.

Nel frattempo Casado scoprirà che la Spagna sarà neutrale nella guerra dopo aver letto alcuni quotidiani.

La donna non sospetterà minimamente i veri motivi della partenza di Palacios. A tal proposito, quest'ultimo saluterà calorosamente tutti i suoi cari per accingersi a raggiungere l'Africa.

Successivamente la madre di Moncho apparirà molto preoccupata fin quando non riceverà un telegramma dove suo marito tenterà di rassicurarla. Purtroppo la serenità della coppia durerà molto poco. Ramon confesserà a Lolita che Antonito è impegnato in una missione, che potrebbe avere dei riscontri tragici.