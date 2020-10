Momento di forte tensione nella casa del Gf Vip ieri sera: venerdì 2 ottobre, infatti, Elisabetta Gregoraci è stata messa al corrente delle frecciatine che le ha lanciato Flavio Briatore in una recente intervista. La concorrente ha deciso di parlare di alcuni aspetti privati del matrimonio finito con il padre di Nathan Falco, tirando in ballo le vacanze che le spettano e il lavoro che non ha messo mai da parte neppure quando erano ancora sposati.

La risposta piccata di Elisabetta al Gf Vip

Com'era prevedibile, la Gregoraci non ha reagito bene alle affermazioni poco lusinghiere che Flavio Briatore ha fatto sul suo conto qualche giorno fa.

Durante la puntata del Gf Vip del 2 ottobre, infatti, Alfonso Signorini ha informato la concorrente delle dichiarazioni che il suo ex marito ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano, in particolare quelle in merito alla cifra che intasca mensilmente dopo la separazione. Elisabetta è apparsa molto infastidita nel leggere i virgolettati dell'imprenditore e, non appena ne ha avuto la possibilità, gli ha risposto per le rime "minacciando" di tirare fuori episodi e circostanze tutt'ora inediti del loro amore.

"Sono sempre stata zitta, ma ora vomito tutto", ha tuonato la calabrese in diretta su Canale 5 prima di replicare punto per punto a tutte le frecciatine che le sono state lanciate a distanza da Briatore.

L'inquilina del Gf Vip all'ex marito: 'Se ne facesse una ragione'

Incalzata da Signorini a ribattere a tutte le accuse che le sono state fatte a distanza dall'ex marito, ieri sera Elisabetta ha esordito dicendo: "Quando io e Flavio ci siamo lasciati, non ho mai preteso nulla, neanche le case in Sardegna e a Montecarlo".

La showgirl, inoltre, ha precisato che, nel momento in cui si è separata da Briatore, tutti gli appartamenti nei quali viveva li ha persi ed ha mantenuto soltanto il diritto di trascorrere 15 giorni di vacanza col figlio in una delle residenze estive dell'ex.

"Invece che andare in albergo, rimango a casa con Nathan e risparmio pure dei soldi", ha chiosato la presentatrice al GF Vip.

In merito al cospicuo mantenimento che percepirebbe, lo stesso che le permetterebbe di fare una bella vita anche senza lavorare, la Gregoraci ha detto: "Io ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore, mi dispiace di questa intervista perché io per anni sono stata zitta".

Briatore protagonista 'invisibile' al Gf Vip

A Flavio che l'ha punzecchiata sull'esperienza che sta facendo al Gf Vip con dei "ragazzini", Elisabetta ha fatto sapere: "Io non mi vergogno di essere qui con dei ragazzi fantastici, se ne facesse una ragione". La Gregoraci non ha nascosto l'amarezza che ha provato nel leggere le parole poco carine che Briatore le ha rivolto in una recente intervista, soprattutto quelle con le quali l'ha esortata a rinunciare al mantenimento mensile che riceve per poter essere una donna autonoma.

"Come vedi, parte sempre tutto da lui. Io andrei anche a tagliare i nastri alle fiere, non me ne vergogno".

La chiosa che ha voluto fare la calabrese al botta e risposta a distanza con l'ex marito, è la seguente: "Signori si nasce, non si diventa". All'inizio di questo momento dedicato al matrimonio finito tra i genitori di Nathan Falco, inoltre, Alfonso Signorini ha precisato che Briatore si è messo in contatto con la produzione del reality tramite terze persone per specificare che Elisabetta avrebbe raccontato il falso quando ha detto che lui l'ha lasciata sola il giorno del funerale di sua mamma.

La soubrette, però, ha ribadito la sua versione ed ha specificato: "Alle quattro del pomeriggio ha preso un aereo privato ed è andato in Sardegna per inaugurare una discoteca.

Posso anche dirti con chi era e le persone con le quali ha cenato quel giorno".