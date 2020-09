Come ogni anno, con l'arrivo di settembre la televisione italiana si prepara ad accogliere nelle varie programmazioni tv il ritorno di molti programmi di successo. Alcuni, in particolare della rete di Discovery, sono in realtà già iniziati: il primo di settembre, ad esempio, è iniziata la nuova stagione di Deal With It-Stai al gioco, in onda su Nove con la conduzione di Gabriele Corsi. Partita anche la nuova stagione di Cortesie per gli ospiti su Real Time, mentre da domani, venerdì 4 settembre, partirà l'ottava edizione di Bake Off Italia. Dal 7 di settembre, invece, ritorneranno molti programmi del day-time Mediaset e Rai.

Palinsesti Tv, i primi programmi a partire in casa Rai: la novità è Oggi è un altro giorno

Lunedì 7 settembre sarà una data fondamentale per i tanti appassionati di televisione, vista la quantità degli show che esordiranno. Per quanto riguarda la Rai, il primo programma a esordire sarà Unomattina, condotto da Monica Giandotti e Marco Frittella. Subito dopo toccherà a Storie Italiane, condotto come sempre da Eleonora Daniele. Alle 14:00, subito dopo il Tg1, spazio alla prima, grande novità: esordirà Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone al suo esordio sulla rete ammiraglia. Nel pomeriggio, poi, tornerà La Vita in Diretta: il conduttore sarà Alberto Matano. Per i Soliti Ignoti e Domenica In sarà invece necessario attendere domenica 13 settembre.

Lunedì 14, invece, tornerà Magalli e la new entry Samanta Togni con I Fatti Vostri. Antonella Clerici e il suo È sempre mezzogiorno partirà il 21 di settembre, il 28 invece ci sarà L'Eredità nella fascia del pre-serale.

Quando iniziano i programmi Mediaset: dal 7 settembre via a Uomini e donne e Forum

Ma dal 7 di settembre prenderanno il via anche diversi programmi Mediaset. Il primo a partire, di mattina, sarà Mattino 5, mentre dall'ora di pranzo tornerà in onda Forum. Anche nel pomeriggio saranno molti i ritorni: dalle due del pomeriggio ritornerà Uomini e donne con Maria de Filippi, mentre dalle 17:10 circa tornerà Barbara D'Urso con il suo Pomeriggio Cinque.

Nella fascia pre-serale prenderà il via la nuova edizione di Caduta Libera, condotto come sempre da Gerry Scotti. Sabato 12 tornerà in diretta Verissimo con Silvia Toffanin, mentre domenica 13 inizierà anche Domenica Live. Occorrerà aspettare ancora qualche settimana invece per Striscia la Notizia: l'inizio della 33esima edizione è fissato per il 28 di settembre.

Da settembre partiranno anche molti programmi in prima serata

Ma da settembre si accenderà nuovamente anche la prima serata. In casa Rai è molto atteso Ballando con le Stelle, al via sabato 12 settembre. Venerdì 18 sarà il turno di Tale e Quale Show. A fine mese (il 27) tornerà Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa, in onda nuovamente su Rai 3.

Sempre sulla terza rete partiranno Cartabianca (martedì 8), Chi l'ha visto (il 9), Report (il 19) e Le Ragazze (dal 25).

Per quanto riguarda Mediaset, dal 10 tornerà Chi Vuol Essere Milionario, mentre da sabato 12 inizierà Tu Si Que Vales. Domenica 13 tornerà Live-Non è la D'Urso, mentre lunedì 14 inizierà il Grande Fratello Vip. Incerta la data di inizio per Temptation Island. Italia 1 si accenderà con l'inizio della prossima Serie A: Pressing inizierà domenica 20, mentre il 21 partirà la nuova edizione di Tiki Taka. Infine, Rete 4 farà partire nuovamente i programmi di approfondimento politico: l'8 partirà Fuori dal Coro, il 10 Dritto e Rovescio e l'11 Quarto Grado.