Un nuovo appuntamento serale della quinta edizione del Reality Show Grande Fratello Vip andato in onda su Canale 5 il 19 ottobre è stato movimentato anche dall’incontro tra Franceska Pepe e Andrea Zelletta, che non ha convinto del tutto i telespettatori. L’ex gieffina dopo aver ricevuto tante critiche sui social, pur avendo avuto la possibilità di confrontarsi con il 26enne nelle scorse ore ha dichiarato su Instagram di non aver ancora sotterrato l’ascia di guerra nei confronti dello stesso.

Inoltre, Franceska sempre tramite un lungo sfogo ha spiegato ai suoi seguaci la ragione del suo atteggiamento pacato, dichiarando: “Non posso entrare nella casa e attaccarli dall’esterno perché non sono più con loro”.

Nuovo faccia a faccia tra Franceska Pepe e Andrea al GF Vip

Nell’undicesima puntata del GF Vip i telespettatori hanno assistito ad un nuovo confronto tra Franceska Pepe e Andrea Zelletta. La modella è entrata nuovamente nella casa di Cinecittà dopo aver scatenato la furia dell’ex tronista etichettandolo come ''comodino''. Nel corso della nuova diretta l’ex gieffina e il fidanzato di Natalia Paragoni hanno avuto modo di avere un chiarimento. La prima a esprimersi è stata Franceska, che dopo aver fatto sapere ad Andrea di essere stata ferita dalle sue parole troppo eccessive gli ha rivolto la testuale domanda: “Se dici di voler difendere le donne perché ti sei scagliato contro me?”.

A questo punto l’ex volto di Uomini e Donne ha chiarito all'ex coinquilina di aver protetto la compagna di gioco Dayane Mello, per averla accusata di non essere una vera madre.

L'ex gieffina si difende dalle critiche dei fan e precisa di avercela ancora con Zelletta

Il confronto tra Fanceska Pepe e Andrea Zelletta non è affatto piaciuto ai fan del reality. Molti infatti sono convinti che il tanto atteso faccia a faccia tra i due ex compagni di gioco non si sia concluso con un epilogo, per il fatto che avrebbero voluto vedere l’ex gieffina più grintosa.

Non appena si è conclusa la puntata, Franceska si è difesa da coloro che l’hanno criticata per aver mantenuto la calma ieri sera. La 28enne ha scelto di rompere il silenzio tramite il proprio profilo Instagram, precisando di non essere stata moscia ma tranquilla poiché è una persona che non porta rancore pur avendo sentito tante cattiverie sul suo conto nelle ultime settimane.

A questo punto Franceska ha fatto sapere di non aver perdonato Zelletta per le cose bruttissime che ha detto su di lei, perché non le ha chiesto scusa.

Per finire Pepe ha concluso lanciando la seguente frecciatina al conduttore Alfonso Signorini: “Secondo me la cosa non è stata affrontata in maniera per potersi confrontare l’una con l’altro”. Intanto l’ex tronista si trova al centro del gossip anche a causa delle rivelazioni fatte dalla sua ex fidanzata Alice Fabbrica: quest’ultima sostiene che il 26enne Andrea dopo aver scelto Natalia Paragoni a Uomini e Donne avrebbe continuato a manifestare un interesse sentimentale nei suoi confronti contattandola.