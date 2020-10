Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap opera Una vita di cui giovedì 22 ottobre andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla trama rivelano che per Ramon arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita e di parlare apertamente con la sua famiglia della sua decisione riguardo la relazione in corso con Carmen. Occhi puntati anche su Cinta, che sarà impegnata con un'esibizione dal vivo molto importante e come sempre sarà supportata e incoraggiata dai suoi genitori.

Una vita, anticipazioni puntata 22 ottobre: Ramon e Carmen sempre più innamorati

Nel dettaglio, Ramon deciderà di comunicare ai suoi familiari la scelta che ha maturato nell'ultimo periodo, quella di andare a convivere con la sua amata Carmen, che tra un po' diventerà anche sua moglie. I due, quindi, non vogliono più rinunciare al loro sentimento e decideranno di vivere tutto alla luce del giorno.

Come reagirà la famiglia di Ramon di fronte alla notizia di questa scelta legata alla convivenza? In attesa di scoprirlo, in questo nuovo episodio della soap opera spagnola di Canale 5, i Dominguez saranno impegnati con la pianificazione dell'esibizione di Cinta.

Cinta pronta per l'esibizione: gli spoiler di Una Vita del 22 ottobre

La ragazza si esibirà dal vivo durante la festa del Santo Patrono e potrà contare sul sostegno e sull'appoggio morale dei suoi genitori. I Dominguez, infatti, supporteranno con tutte le loro forze la carriera musicale della loro amata figlia e per questo saranno decisamente entusiasti dell'impegno che la aspetta durante la festa patronale.

Al tempo stesso, i genitori di Cinta sperano che questo possa essere anche il modo giusto affinché la ragazza riesca a distrarsi e a svagarsi dal pensiero legato ad Emilio. Riuscirà Cinta a lasciarsi tutto alle spalle, dedicandosi soltanto alla sua carriera musicale?

Dove rivedere gli episodi di Una vita in replica streaming e tv

In attesa di vedere in onda la nuova puntata della soap opera spagnola in programma il 22 ottobre, è possibile rivedere tutti gli episodi trasmessi nelle ultime settimane su Canale 5 in replica streaming online. Per farlo basterà accedere al sito web gratuito MediasetPlay oppure scaricare l'omonima applicazione per cellulari, che vi permetterà di riguardare gli episodi di Una vita in qualunque momento lo desiderate.

La soap, inoltre, viene trasmessa anche al mattino in replica sul canale free La 5. L'appuntamento con le avventure di Liberto, Genoveva e Ramon è fissato tutti i giorni per le ore 9:50. A seguire vengono ritrasmessi gli episodi di DayDreamer - Le ali del sogno e quelli de Il Segreto.