Si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti emozionanti, la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip in programmazione su Canale 5 venerdì 23 ottobre 2020. Tra le novità di domani sera c'è senza alcun dubbio l’ospitata di Mario Balotelli. Molto probabilmente il noto calciatore farà la tanto attesa sorpresa al fratello Enock Barwuah, che insieme al coinquilino Francesco Oppini ha di recente costretto gli autori della trasmissione - seppur in ritardo - ad intervenire per fermare uno spogliarello in diretta.

Intanto su Twitter non si sono fatte attendere le critiche verso il Reality Show, reo di aver deciso di ospitare per la terza volta nel giro di un mese e mezzo Balotelli con altri concorrenti che ancora non hanno ricevuto alcuna sorpresa.

Sarebbe comunque la prima volta che il noto calciatore entra fisicamente negli studi del reality, nelle precedenti occasioni infatti è sempre intervenuto in collegamento da casa.

Mario Balotelli ospite della puntata del GF Vip del 23/10: tanti utenti su Twitter contrari

Domani venerdì 23 ottobre 2020, i telespettatori potranno seguire dunque un nuovo appuntamento serale del GF Vip 5. Tramite il promo pubblicitario andato in onda oggi è stato anticipato che ad entrare in casa sarà Mario Balotelli.

In molti su Twitter, come già accennato, hanno manifestato la propria contrarietà in merito alla scelta della produzione: alcuni inquilini di fatto non hanno ancora ricevuto nessuna sorpresa in 38 giorni di permanenza, tra questi ci sono Pierpaolo Petrelli, Francesco Oppini e Patrizia De Blanck.

Tutto il contrario di Enock, che più volte ha parlato col fratello (in diretta via web) salvo addirittura ricevere la sorpresa della fidanzata Giorgia sentita tramite collegamento telefonico. Insomma, a più di un utente pare che la redazione non stia riservando lo stesso trattamento a tutti gli inquilini.

L’ingresso di quattro nuovi concorrenti nell’appuntamento serale di lunedì prossimo

Sempre da Gossip e Tv arriva l'indiscrezione che la prossima settimana il Grande Fratello Vip accoglierà tre nuovi concorrenti. Oltre a Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma, a varcare la famosa porta rossa dovrebbe esserci anche Paolo Brosio.

L’entrata di quest’ultimo nella casa di Cinecittà è stata resa nota soltanto nelle scorse ore. Il giornalista in realtà avrebbe dovuto far parte del gioco dalla prima settimana, ma dopo essere risultato positivo al Covid-19 è stato escluso dalla produzione per ovvi motivi. Dopo 25 giorni e oltre 3 dozzine di tamponi Brosio è però guarito ed è adesso pronto a fare il proprio ingresso nel reality show.

A complicare il quadro quanto dichiarato di recente dal conduttore Alfonso Signorini, stando al quale tra qualche settimana altri 7-8 nuovi concorrenti potrebbero portare scompiglio nella casa.