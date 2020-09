È stata annunciato all'ultimo minuto, l'ospite di punta della quarta puntata del Grande Fratello Vip: tra poche ore, Alfonso Signorini accoglierà in casa Gabriel Garko. L'attore si confronterà con l'ex fidanzata Adua Del Vesco, ma ancora non è chiaro se i due potranno parlare dell'Ares-Gate, il caso che sta monopolizzando i media da una settimana: Alberto Tarallo, infatti, avrebbe diffidato il reality dal commentare le vicende legate alla setta in cui sarebbero stati coinvolti la siciliana e Massimiliano Morra.

Gabriel Garko arriva al Grande Fratello Vip il 25 settembre

A confermare l'indiscrezione che ha lanciato Dagospia in anteprima, è stato il promo del Grande Fratello Vip che sta facendo il giro delle reti Medaiset: stasera, venerdì 25 settembre, Gabriel Garko entrerà nella casa.

La partecipazione dell'attore torinese alla quarta puntata del reality, dunque, è stata resa pubblica soltanto poche ore prima dell'inizio della diretta: l'uomo, però, ha accettato l'invito di Alfonso Signorini per un motivo molto importante.

Il protagonista di molte fiction di successo, varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà per avere un confronto con Adua Del Vesco, la ragazza che ha amato per qualche anno e con la quale pare sia rimasto in buoni rapporti.

Gabriel, dunque, è l'ospite d'eccezione della quarta serata del format di Canale 5, le cui anticipazioni promettono molti colpi di scena e sorprese agli affezionati telespettatori.

Dubbi sull'argomento 'setta' al Grande Fratello Vip

La presenza di Gabriel Garko nella casa tra poche ore, è stata giustificata dagli addetti ai lavori con un necessario chiarimento che l'attore deve avere con Adua, ma i fan del programma sospettano possa esserci dell'altro.

Il torinese, infatti, in questi giorni si è esposto sui social network per commentare i racconti spiazzanti che la Del Vesco ha fatto davanti alle telecamere, ovvero quelli riguardanti una sua presunta partecipazione ad una setta con l'ex Massimiliano Morra.

Il protagonista de L'onore e il rispetto ha usato i suoi profili per difendere l'ex fidanzata e dimostrarle tutta la sua vicinanza in un momento di confessione così difficile che sta attraversando.

Non è detto, però, che stasera Adua e Gabriel affrontino l'argomento "Ares-Gate" in diretta tv: pare che Alberto Tarallo, coinvolto nella delicata vicenda, abbia diffidato il Grande Fratello dal nominarlo oppure tirarlo in ballo quando si parlerà della setta.

Gelosie e avvicinamenti al Grande Fratello Vip

Oltre che per l'imminente faccia a faccia con l'ex Gabriel Garko davanti alle telecamere, Adua ha catturato l'attenzione dei fan del Grande Fratello Vip con il suo passato sentimentale. Da quando è entrata nella casa più spiata d'Italia, infatti, la siciliana convive con un altro suo ex fidanzato, Massimiliano Morra: i due non erano rimasti in buoni rapporti dopo la rottura, ma col passare dei giorni stanno provando a chiarire i loro dissapori e a costruire un rapporto civile.

Alcuni affezionati spettatori, inoltre, sono arrivati a ipotizzare che la Del Vesco possa essere ancora gelosa dell'attore col quale ha fatto coppia per circa un anno. Mentre il collega provava un balletto con Guenda Goria per la prova settimanale a tema Dirty Dancing, Adua si è risentita ripetendo più volte l'espressione "no words" (non ho parole, tradotta dall'inglese).

I due attori, poi, si sono resi protagonisti di un piccolo litigio sul comportamento un po' infantile della ragazza, lasciando in molti il dubbio che Massimiliano e Adua possano ancora provare qualcosa l'uno per l'altra.