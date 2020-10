Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono sempre più vicini: a poco più di due settimane dall'inizio del GF Vip 5, la showgirl fatica a nascondere l'interesse che prova per l'ex velino. Il ragazzo, durante una chiacchierata serale con Matilde Brandi, ha fatto sapere che l'ex moglie di Briatore avrebbe ammesso di desiderare un rapporto intimo con lui, ma il pensiero che a guardarla ci siano amici e parenti la blocca tanto.

Confessioni in piscina per Elisabetta e Pierpaolo al GF Vip

Gregoraci sta davvero facendo molta fatica a tenere lontano Pierpaolo: anche se di notte allontana il ragazzo respingendo i suoi tentativi di bacio, è durante il giorno che Elisabetta non riesce a trattenersi dallo stargli sempre vicino.

Ieri pomeriggio, per esempio, i due si sono ritrovati insieme in piscina e, stando a quello che ha dichiarato l'ex velino in serata, la soubrette si sarebbe lasciata andare ad una confessione "piccante" nei suoi confronti.

Chiacchierando sul divano con Matilde Brandi, Pretelli ha detto: "Oggi in piscina mi ha detto- vorrei fare l'amore con te-".

La ballerina non ha trattenuto la gioia e i sorrisi ascoltando le parole del compagno di reality, ma poi ha provato a dargli qualche consiglio per evitare che Gregoraci si raffreddi o allontani per paura di quello che potrebbe nascere tra loro.

I consigli della Brandi all'ex velino del GF Vip

Matilde, dopo aver preso da parte Pierpaolo, gli ha suggerito di non correre troppo con Elisabetta, ovvero di lasciarle lo spazio e il tempo di cui una donna impegnativa come lei ha bisogno prima di lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalla passione.

"Lei ha vissuto una situazione particolare, e credo non si sia mai rifatta una vita perché c'è ancora un legame", ha detto la Brandi facendo riferimento al matrimonio finito con Flavio Briatore.

"Anche se non è più innamorata, a lui è legata però qui dentro è rinata".

Pretelli ha ammesso di voler aiutare la compagna di reality ad abbandonare i pensieri che ha sulle persone esterne e quello che potrebbero dire di lei se si lasciasse andare davanti alle telecamere con un ragazzo più giovane.

"Vorrei portarla a non pensare più pian piano", ha aggiunto il concorrente del GF Vip prima che Matilde si complimentasse con lui per come sta corteggiando Elisabetta.

"La tua tattica alla lunga premia. Fatti cercare, anche perché state vivendo una cosa bella".

Elisabetta parla al GF Vip dell'addio a Flavio Briatore

Il pericoloso avvicinamento con Pierpaolo Pretelli, non è l'unico spinto di discussione che Elisabetta sta offrendo agli spettatori del GF Vip 5.

Qualche giorno fa, per esempio, la presentatrice si è lasciata andare al racconto inedito sulla fine dell'amore con Flavio Briatore, avvenuto per un episodio in particolare che la donna non è riuscita a perdonargli.

"Il giorno del funerale di mia mamma mi ha lasciata da sola per andare in discoteca. Da lì in me è scattato qualcosa", ha fatto sapere la Gregoraci nella casa.

Secondo le dichiarazioni che ha fatto la concorrente del reality, l'imprenditore non avrebbe partecipato alla sepoltura di sua madre perché doveva presenziare all'inaugurazione di un locale: "Questa cosa mi ha ferita tanto e non gliel'ho mai perdonata".

In merito alle tante donne che si sono avvicendate al fianco di Briatore durante e dopo il loro matrimonio, Elisabetta ha detto: "No, quello non centra. Lui mi ha trascurata tanto, ma non è cattivo. Diciamo che certe situazioni non le sa gestire".

La showgirl calabrese, inoltre, non è ancora a conoscenza delle frecciatine che le ha lanciato l'ex marito in un'intervista: "Se a 40 anni andare al GF e stare coi ragazzini vuol dire affrancarsi, ok. Ma se vuole essere autonoma, perché non rinuncia a quello che le passo ogni mese?".