Ieri sera, 30 settembre, è andata in onda la nuova puntata di Temptation Island. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi ha preso il via e le coppie stanno vivendo separati già da molti giorni per capire le sorti della loro storia d'amore. Ma nell'ultima puntata è entrata in gioco una nuova coppia: Salvo e Francesca. Sono fidanzati da cinque anni e vivono insieme a Milano, ma sono originari della Basilicata. Francesca ha deciso di mettersi in gioco nel programma perché da un anno a questa parte la loro storia si è appiattita e non hanno più quella complicità mentale e fisica iniziale. Dall'altro canto Salvo vuole capire quindi se Francesca è ancora la donna giusta per lui e se vale la pena lottare per portare avanti questa relazione.

Ma passiamo alle altre coppie.

Gennaro e Anna escono dal programma separati, Carlotta e Nello ai ferri corti.

C'è stato un ulteriore falò di confronto tra Gennaro e Anna. Gennaro ha tentato di ricucire le ferite della fidanzata e provare a ritornare a casa insieme, ma Anna ha deciso di troncare definitivamente la loro storia d'amore. I due stavano insieme da sei anni, ma le dinamiche del gioco li hanno allontanati. Dopo lo scorso confronto Anna ha incontrato il single Mario. Questo nuovo filmato ha mandato in confusione Gennaro, intento a recuperare il rapporto. Pertanto la donna ha dovuto ammettere che il suo sentimento non è abbastanza forte per provare a ricostruire la storia con Gennaro fuori dal programma.

Così i due sono usciti dal villaggio separatamente.

Carlotta e Nello, invece, stanno vivendo ancora male la loro storia all'interno di Temptation Island. Lei ha più volte visto i filmati in cui il fidanzato scherzava con la single Benedetta. La partecipazione al programma è stata voluta da Carlotta per capire se la loro storia è pronta per una svolta.

Ma in questa puntata anche Nello è apparso molto preoccupato per gli atteggiamenti avuti da Carlotta con i tentatori nel villaggio delle fidanzate.

Antonio e Nunzia vicini al bacio, Speranza vuole lasciarlo?

Il racconto è poi proseguito con Antonio e Speranza, insieme da sedici anni. Antonio sembra aver dimenticato la fidanzata e ha instaurato un buon feeling con la tentatrice Nunzia.

Tra i due ci sono stati carezze e abbracci per tutto il tempo. Antonio crede di non amare più Speranza, ma ha timore di lasciarla. Nei video, durante il falò, Speranza ha visto il suo fidanzato molto propenso a baciare la ragazza e la notte passata insieme in giardino. La ragazza ha commentato il video con la convinzione di voler troncare la relazione. Ma la sua scelta non sembra essere presa in maniera credibile dal pubblico a casa che crede che lei non sia davvero intenzionata a lasciarlo.