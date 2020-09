Adua Del Vesco, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a Il fatto quotidiano. L’attrice, parlando del cast del reality, ha affermato di conoscere già personalmente Massimiliano Morra: i due hanno avuto una relazione, ma non si sono lasciati nel migliore dei modi.

‘Ho avuto qualche dubbio sulla partecipazione’

Adua Del Vesco a Il Fatto Quotidiano ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad accettare di varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. L’attrice ha dichiarato: “È arrivato il momento giusto per mettermi in gioco”. La giovane ha spiegato di voler mostrare ai telespettatori chi è veramente: “Per anni mi hanno etichettato come la ragazza di”.

Nel cast della quinta edizione del Reality Show condotto da Alfonso Signorini è presente anche Massimiliano Morra. L’attore campano e Adua Del Vesco in passato hanno avuto una relazione; a quanto pare i due si sono lasciati per l’eccessiva gelosia di Morra. Durante l’intervista la 24enne, parlando dei concorrenti del GF Vip, ha dichiarato: “Conosco solo lui, mio malgrado”.

I retroscena della storia tra Adua e Massimiliano

Adua ha svelato alcuni retroscena della storia naufragata con Morra: a detta della gieffina, Massimiliano non si sarebbe comportato bene nei suoi confronti. Pertanto, quando la gieffina ha scoperto la presenza del suo ex nel cast, ha confidato di avere pensato al ritiro. La giovane, solamente in un secondo momento, ha cambiato idea, rilegando i dissidi con Morra nel suo passato.

Per quanto riguarda i motivi che hanno portato la coppia a interrompere la liaison, Del Vesco ha detto: “Non siamo rimasti in buoni rapporti. Ha sbagliato tanto nei miei confronti, spero l’abbia capito”. Infine l'attrice ha sottolineato che, siccome non ha nulla da nascondere, non avrà problemi a parlare del passato: “Sono serena”.

Il confronto tra i due ex

Il 14 settembre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo l’ingresso di Matilde Brandi, Fausto Leali, Dayane Mello, Enock Barwuah, Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck, è arrivato il momento dell'ingresso di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Una volta entrati nella casa più spiata d'Italia, Alfonso Signorini ha dato la possibilità ai due ex fidanzati di confrontarsi. Morra ha trovato davanti a sé una donna con le idee ben chiare: la 24enne ha più volte ribadito i comportamenti sbagliati del suo ex. Lo stesso attore campano ha riconosciuto i suoi errori: “Sono venuto qui per far vedere un lato del mio carattere che non si è mai visto”. Inoltre, Massimiliano ha confidato di essere propenso a instaurare un buon rapporto con la sua ex, al contrario Adua ha ribadito di non essere interessata al passato, anche perché è felicemente fidanzata. Poi, ha tagliato corto: “Fa piacere che ti sei pentito ma non mi fa né caldo né freddo”.