La casa del Grande Fratello Vip sta continuando ad essere pervasa da numerosi avvenimenti. Gli scherzi si sono alternati ai chiarimenti e alle dinamiche di gioco. Tommaso ha deciso di rendere frizzante la vita all'interno della casa architettando uno scherzo ai danni di Francesco Oppini: "Sono innamorato di te", sono state le parole dell'influencer verso il figlio di Alba Parietti. Nel frattempo subito dopo cena è avvenuto un chiarimento tra Dayane Mello e Guenda Goria avente come oggetto alcuni fraintendimenti tra le due donne.

Lo scherzo di Zorzi a Francesco

Tommaso Zorzi è stato protagonista di uno scherzo a Francesco Oppini, l'influencer ha ammesso davanti a tutti i concorrenti attoniti di provare del sentimento nei confronti di Francesco.

Quest'ultimo non ha preso per niente bene la cosa e si è detto infastidito per il comportamento tenuto da Tommaso nei suoi confronti. Zorzi invece si è ritenuto molto soddisfatto dello scherzo nonostante le sue parole e un successivo chiarimento non siano riuscite a placare definitivamente il nervosismo di Oppini. Un abbraccio tra i due ha sancito una sorta di tregua, anche se all'interno della casa sono poi continuate le esternazioni degli altri vip sull'argomento. Anche Elisabetta Gregoraci è stata accusata da alcuni concorrenti di aver tenuto il gioco a Tommaso, l'ex moglie di Flavio Briatore ha invece sostenuto di non essere affatto al corrente della macchinazione studiata dal noto influencer.

Chiarimento tra Dayane e Guenda

Dopo cena Dayane Mello ha chiesto di poter parlare con Guenda Goria per un chiarimento. La modella ha raccontato parte della sua vita alla sua interlocutrice, di come a volte si senta sola e di come spesso venga giudicata erronemente sui media perché straniera e madre.

Dayane ha così fatto capire a Guenda il motivo per cui è rimasta amareggiata e ferita dalle parole di Franceska Pepe nella scorsa puntata. Mello ha anche ribadito di non avere niente nei confronti di Goria e di considerare in maniera molto positiva sua mamma Maria Teresa. La figlia d'arte si è giustificata asserendo di aver saputo solo in quel momento alcune vicende riguardanti la vita privata di Dayane e di provare affetto per Franceska, ciò non voleva dire però condividere le sue affermazioni.

La modella ha poi affermato che al posto di Guenda avrebbe difeso maggiormente i concorrenti attaccati e non si sarebbe trincerata dietro il silenzio. Le due protagoniste prima di lasciarsi hanno ammesso di essere molto diverse e si sono dette soddisfatte per aver chiarito una volta per tutte le loro posizioni. Dayane ha concluso sostenendo di avere la forza per resistere agli attacchi rivolti alla sua persona, ma di diventrare una leonessa qualora ad essere messa in mezzo sia la sua famiglia o le amicizie a lei più care.