Lunedì 21 settembre su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 5. Nel corso della diretta Alfonso Signorini ha perso la pazienza contro Franceska Pepe che avrebbe avuto, secondo il conduttore, degli atteggiamenti poco educati.

Lo scontro tra Pepe e Zorzi

Tommaso Zorzi, dopo essere stato isolato in via precauzionale dagli autori a causa della febbre, è rientrato nella casa più spiata d’Italia. Non corre buon sangue tra Zorzi e Pepe: il primo ha rivelato di essersi sentito ferito per un commento della modella in cui lo avrebbe chiamato utilizzando il genere femminile. Da quel momento i due coinquilini si sono punzecchiati per tutta la settimana.

In occasione della terza puntata del Grande Fratello, il conduttore del reality show ha cercato di vederci chiaro, facendo confrontare i due concorrenti. Dati i toni accesi, il direttore di Chi ha più volte invitato la 28enne a restare in silenzio, per dare la possibilità a Zorzi di fornire la sua versione dei fatti. Di fronte all’atteggiamento della modella, il conduttore del reality show è letteralmente sbottato: “Scusatemi ma devo parlare”.

Alfonso Signorini ha ripreso in modo abbastanza duro la concorrente: “Oh Pepe, sei una grandissima maleducata”. Successivamente il conduttore ha sottolineato di essere lui il padrone di casa: “Impara a parlare quando ti viene data la parola”.

Infine, Signorini ha spiegato che non ama i momenti in cui i concorrenti urlano tra di loro, senza prestare attenzione al conduttore che li sta richiamando.

Pepe non è Miss Europa

Archiviata la ramanzina di Alfonso Signorini, Franceska Pepe è stata chiamata in confessionale per fare chiarezza sul titolo di Miss Europa, che avrebbe conquistato nel 2016. La 28enne si è presentata come la vincitrice del concorso di bellezza, ma sul web è spuntata un’altra verità.

Il conduttore del Grande Fratello ha fatto notare alla gieffina che avrebbe vinto soltanto una delle fasce.

A quel punto la diretta interessata ha prontamente replicato: “Io ho detto di aver preso la prima fascia”.

Il confronto tra Signorini e la concorrente della casa più spiata d’Italia si è concluso con il conduttore che ha “perdonato” la bugia della 28enne: “Non mettiamo i puntini sulle i”.

L'atteggiamento di Franceska Pepe sembra non essere piaciuto agli altri concorrenti della casa di Cinecittà. Al termine delle nomination, infatti, la modella è finita a rischio eliminazione insieme a Massimiliano Morra, Matilde Brandi e Fulvio Abbate.