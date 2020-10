A poche ore da una nuova puntata del GF Vip, uno dei concorrenti ha lasciato la casa per motivi personali: con un comunicato ufficiale, gli addetti ai lavori hanno informato il pubblico della provvisoria uscita di Andrea Zelletta. Non sono chiare le vere ragioni che hanno spinto l'ex tronista di Uomini e Donne ad abbandonare per un po' l'avventura nel reality, ma i fan si sono detti molti preoccupati per lui e per i suoi cari.

L'arrivederci di Andrea al GF Vip

Erano le 19:30 circa di giovedì 29 ottobre quando Andrea Zelletta non si è più visto nella casa del GF Vip: poche ore dopo, la produzione ha informato gli spettatori che il ragazzo ha lasciato momentaneamente il gioco per motivi personali.

Non sono state rese note le ragioni del "forfait" provvisorio del pugliese, perciò le ipotesi che si stanno facendo a riguardo sono molteplici.

"Andrea è uscito temporaneamente dalla casa per motivi personali", è questo lo stringato comunicato col quale gli autori del reality hanno fatto sapere che uno dei concorrenti ha lasciato Cinecittà il 29 ottobre.

I fan si sono detti immediatamente preoccupati per il ragazzo e per la sua salute. Sui social network, infatti, in molti si sono domandati se l'uscita dell'ex tronista di Uomini e Donne dal gioco potesse dipendere da qualche malessere fisico: "Ma cos'ha? Sta male?".

Le ipotesi sull'uscita di Zelletta dalla casa del GF Vip

I motivi personali ai quali hanno fatto riferimento gli autori del GF Vip, potrebbero essere tanti: in rete, per esempio, c'è chi sostiene che Andrea abbia sospeso l'avventura nel reality per stare vicino a una persona cara che non starebbe bene di salute.

Qualcun'altro, invece, ipotizza che potrebbe essere proprio Zelletta ad aver bisogno di un controllo medico lontano dalle telecamere: la teoria su un possibile contagio da Covid-19 nella casa, però, regge poco soprattutto perché i concorrenti sono reclusi e non hanno contatti col mondo esterno da quasi due mesi.

Qualora il pugliese fosse risultato positivo ad uno dei tanti test ai quali i vipponi vengono sottoposti quasi settimanalmente, la situazione nella casa sarebbe piuttosto complicata da gestire: tutti gli altri inquilini potrebbero essere stati contagiati in quanto convivono col tronista da molto tempo senza limitarsi negli abbracci.

Possibile quarantena prima del rientro al GF Vip

Qualunque sia la ragione che ha causato l'arrivederci di Zelletta al GF Vip, è pronosticabile che prima di rientrare nella casa il ragazzo sia sottoposto ad un periodo di quarantena. Chiunque debba entrare in contatto con i concorrenti del reality, infatti, per prassi deve fare un isolamento di almeno dieci giorni e vari controlli medici prima di varcare la soglia della porta rossa.

La sicurezza dei vip reclusi ma anche quella di tutti gli addetti ai lavori, è la priorità, per questo occorrono almeno tre tamponi con esito negativo prima di entrare a far parte del cast del programma di Canale 5 (Bettarini e la Salemi, futuri inquilini, sono isolati dal 17 ottobre e con regolarità si sottopongono a esami anti-Covid).

Il 30 ottobre, Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata della trasmissione Mediaset e, con molta probabilità, spiegherà al pubblico cosa è successo ad Andrea e se e quando rientrerà nella casa più spiata d'Italia.

Non è affatto da escludere, inoltre, che l'avventura del giovane possa essere già finita: dovendo scontare un periodo di isolamento piuttosto lungo, potrebbero venire meno le tempistiche necessarie per tornare a far parte di un gioco che, anche in assenza di Zelletta, sta andando avanti.