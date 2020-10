Una vita continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 e le anticipazioni delle puntate spagnole raccontano che sono in arrivo degli episodi a dir poco ricchi di colpi di scena e novità. Occhi puntati sul personaggio di Antonito che scomparirà nel nulla, facendo perdere le sue tracce dopo aver accettato di compiere una missione in Marocco per il bene del suo Paese. Una scomparsa che ovviamente desterà moltissima preoccupazione in paese, soprattutto per la sua amata Lolita la quale comincerà a temere per il peggio.

Una Vita, le anticipazioni spagnole: Antonito parte per il Marocco

Nel dettaglio, Antonito, nel bel mezzo della guerra che scoppierà in Spagna, deciderà di partire per il Marocco, per compiere una missione che servirà a liberare il suo Paese dai conflitti.

Una scelta che non piacerà a Lolita, dato che i due si troveranno ad attraversare un momento particolarmente complicato della loro storia d'amore, dovuto alla presenza dell'avvenente Natalia che sta provando a conquistare il giovane Antonito.

Il colpo di scena avverrà nel momento in cui i Palacios riceveranno la notizia secondo la quale un diplomatico che porta la sigla di APR è rimasto coinvolto in un drammatico incidente. Un vero e proprio choc per Lolita che, in preda alla disperazione totale, comincerà a temere il peggio per il suo amato.

Antonito sparisce nel nulla e non rientra in Spagna

Poco dopo, però, il ministero rivelerà che quel diplomatico in realtà non è morto e allora i familiari di Antonito tireranno un sospiro di sollievo che, purtroppo, non durerà a lungo.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che l'uomo non sarà presente al viaggio di ritorno per rientrare in Spagna, assieme agli altri suoi compagni d'avventura. Antonito, quindi, scompare nel nulla e si perderanno così le sue tracce: cosa gli sarà successo durante questo viaggio in Marocco? Lo si scoprirà nel corso delle prossime puntate della soap opera iberica.

Susana lascia Acacias e la soap: le anticipazioni spagnole di Una Vita

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che ci sarà anche l'addio di un personaggio molto amato dal pubblico e presente fin dai primissimi episodi della soap opera. Parliamo della pettegola Susana, che deciderà di lasciare definitivamente Acacias con la sua nuova fiamma.

Trattasi di Armando Caballero, che diventerà il secondo marito di Susana. I due decideranno di partire insieme per l'America, pronti ad iniziare un nuovo percorso assieme. Tuttavia, per vedere in onda gli episodi legati all'addio di Susana in Italia, bisognerà attendere ancora un po' di tempo.