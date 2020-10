In queste ore è guerra aperta tra Giulia Cavaglia, ex di Uomini e donne, e Francesco Sole. I due si sono lasciati da un po' di tempo, ma pare che la rottura abbia ancora degli strascichi parecchio ingombranti. Infatti, l'ex tronista del talk show di Maria De Filippi ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha sbottato duramente contro il suo ex.

Nel dettaglio, lo ha accusato di non farsi trovare né al telefono, né a casa impedendole, di conseguenza, di recuperare tutte le cose che lei aveva lasciato a casa sua. La ragazza è sembrata davvero furiosa, pertanto, ha annunciato che presto scatenerà un vero inferno contro di lui.

L'episodio che ha fatto esplodere Giulia Cavaglia

Giulia Cavaglia ha pesantemente attaccato il suo ex Francesco Sole facendo dichiarazioni molto pesanti. La ragazza ha esordito dicendo di essere molto arrabbiata per tanti motivi. Si tratta di questioni che, in un primo momento, aveva pensato di tenere per sé in quanto non le andava di sbugiardare così tanto il suo ex fidanzato. Tuttavia, nelle ultime ore si è verificato un episodio che ha fatto traboccare il vaso. Secondo quanto rivelato da Giulia, Francesco le starebbe impedendo di andare a casa sua in modo da poter recuperare tutti i suoi indumenti. Dopo essere riuscita a prendere qualcosa grazie all'aiuto di suo padre, Giulia ha scoperto che nella tasca di una sua giacca era presente uno scontrino.

Francesco Sole è un millantatore per l'ex tronista

Non appartiene a un acquisto fatto da lei, pertanto, la protagonista ha sbottato dicendo: "Sono veramente curiosa di sapere chi ha usato la mia giacca il 12 ottobre 2020". L'ex tronista ha alluso al fatto che, molto probabilmente, Sole l'abbia prestata ad una delle donne che frequenta.

Nel corso dello sfogo, Giulia ha detto che avrebbe molte più cose da dire e che è pronta a farlo se non le torna indietro tutto ciò che le appartiene. A tal proposito ha sbottato dicendo: "Non tirare troppo la corda perché se parlo io ti rovino". Successivamente, la protagonista dello sfogo ha accusato il suo ex di essere solo un millantatore che dovrebbe vergognarsi.

Giulia prova a calmarsi con qualche trattamento estetico

Le parole della ragazza sono state davvero molto forti, sta di fatto che lei stessa, dopo alcune ore, ha commentato la sua reazione. In particolar modo ha detto che è consapevole che non dovrebbe farsi il sangue amaro a perder tempo dietro una persona come Francesco. Ad ogni modo, la storia dello scontrino trovato nella giacca è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nonostante l'arrabbiatura, però, Cavaglia ha detto che avrebbe dedicato un po' di tempo alla cura della sua persona nella speranza di rilassare i nervi.