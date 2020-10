A qualche mese dalla sua ultima apparizione negli studi di U&D, Giovanna Abate ha rilasciato un'intervista per commentare le tante cose che sono successe in studio e fuori tra i vari protagonisti. Dopo aver ribadito che rifarebbe la scelta che ha fatto a giugno, l'ex tronista ha mostrato vicinanza a Giulio Raselli per la fine della relazione con Giulia D'Urso. Parole meno dolci, invece, la romana le ha avute per Nicola Vivarelli dopo lo stop alla frequentazione con Gemma Galgani.

Giovanna ricorda la sua scelta a U&D

Oggi, venerdì 2 ottobre, è uscito un nuovo numero di U&D Magazine e, tra le tante interviste presenti all'interno, spicca quella di una ragazza che l'anno scorso è stata protagonista assoluta del Trono Classico.

Giovanna Abate, infatti, si è confidata con un giornalista sull'esperienza che ha fatto sulla poltrona rossa, quella che l'ha portata a scegliere Sammy Hassan dopo mesi di conoscenza e litigi.

A fronte della rottura quasi immediata che c'è stata tra lei e il romano, però, la giovane ha ammesso che prenderebbe la stessa decisione: "Rifarei tutto. Se avessi scelto Davide, sarei rimasta col tarlo di Sammy. Ho pensato col cuore e non ho rimpianti".

In merito all'addio col corteggiatore, che è avvenuto poche settimane dopo il loro fidanzamento, l'ex tronista ha detto: "Quando ci siamo lasciati, ero incredula. Non potevo accettare che lui non volesse neppure provare a cominciare. Sono rimasta male per il suo comportamento, ma quanto l'ho rivisto in studio non ho provato nulla".

Il commento della Abate sulla separazione della coppia di U&D

Dopo aver smentito i pettegolezzi che sono circolati qualche tempo fa su dei suoi possibili contatti con Davide Basolo (il corteggiatore che non ha scelto a U&D), Giovanna ha risposto ad una domanda sulla notizia della fine della storia tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso.

"Sentendo parlare lui sui social, sembra ci siano gli stessi problemi riscontrati nel programma, ma fuori pensavo avessero risolto", ha fatto sapere Abate sulla coppia che si è formata a suo discapito lo scorso inverno.

Si ricorda, infatti, che il tronista preferì la pugliese alla romana che poi, poche settimane dopo il no, fu promossa da Maria De Filippi al ruolo di protagonista del Classico.

"Mi dispiace e non è perbenismo. Non aggiungo altro perché non so niente di loro, non posso giudicare o infierire. Credo non stiano passando un bel periodo".

L'attacco dell'ex tronista di U&D a Sirius

Ricordando la sua ultima partecipazione a Uomini e Donne per un chiarimento non andato a buon fine con Sammy Hassan, Giovanna ha tirato in ballo un protagonista del Trono Over che non le ha fatto una bella impressione quel giorno.

Dopo aver assistito al ritorno in studio di Gemma Galgani con un nuovo volto dopo il lifting al quale si è sottoposta in estate, Abate ha concentrato la sua attenzione sullo sguardo che aveva Nicola Vivarelli in quei momenti: "Lei era bellissima, ma lui non era contento di averla davanti".

Parole più dolci, infine, la romana le ha avuto per i quattro nuovi tronisti: Gianluca lo apprezza e lo conosce da tempo perché è il fratello di una sua vecchia compagna di classe, Jessica l'ha colpita per il suo modo di fare deciso, Davide l'ha percepito come un ragazzo genuino, e Sophie le ha dato l'impressione di essere una persona sprint.

La giovane, che in un solo anno è stata prima corteggiatrice e poi tronista, non ha escluso la possibilità che in futuro possa tornare in televisione per mettersi alla prova in un programma: l'Isola dei Famosi e Amici sono i format in cima alla lista dei desideri professionali della bella Giovanna.