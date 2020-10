Tommaso Zorzi è stato protagonista di un duro sfogo con Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Il web influencer ha sostenuto di essere stato allontanato dal confessionale da un autore del Grande Fratello Vip 5. Secondo il gieffino, l’autore non avrebbe apprezzato la scelta di non mandare nessuna frecciatina ai suoi coinquilini.

La versione di Zorzi

In queste ore Tommaso Zorzi ha raccontato una disavventura accaduta in confessionale. Il giovane ha ammesso di esserci rimasto male per come è stato trattato, anche se ha sottolineato che rispetta il lavoro di tutti compreso quello degli autori. Il web influencer ha affermato: "Se una sera non dico la frecciatina che puoi montare per farmi fare la litigata in puntata non è che mi dici vai via".

Secondo Zorzi, l’autore del Reality Show si aspettava una frecciatina nei confronti di altri concorrenti. Il 25enne ha ripetuto più volte al duo Ruta-Golia: "Mi ha detto esci".

Al termine della diretta del Grande Fratello Vip 5, Tommaso si era subito diretto in confessionale per commentare la puntata e aveva speso parole di stima nei confronti di Guenda. Il gieffino aveva sostenuto che la 31enne aveva fatto bene a rimproverare Enock per la mancata presa di posizione sulla frase sessista pronunciata da Mario Balotelli a Dayane Mello. Atteggiamento che invece aveva spaccato la casa di Cinecittà. La contessa Patrizia De Blanck infatti si era schierata subito dalla parte di Barwuah. Lo stesso Barwuah aveva reagito in modo negativo e aveva accusato la coinquilina di essere una stratega.

Stefania Orlando delusa da Tommaso

Prima di essere allontanato dal confessionale, Tommaso Zorzi era stato protagonista di un confronto con Stefania Orlando. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, l’eliminazione è stata rimandata a venerdì, ma gli autori hanno chiesto al gieffini di fare il nome di uno dei concorrenti nominati che avrebbero voluto salvare.

In modo del tutto inaspettato, il web influencer aveva fatto il nome di Guenda.

Atteggiamento che aveva deluso molto Stefania. A quel punto Zorzi aveva cercato di fare chiarezza sulla sua posizione. Tommaso ha spiegato che avrebbe voluto fare il nome della Orlando. Le dinamiche che in puntata hanno coinvolto la figlia di Maria Teresa però, gli avrebbero fatto cambiare idea.

Nonostante la spiegazione di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando non è sembrata convinta. La showgirl, dopo le tensioni avute con Elisabetta Gregoraci, si sentirebbe sempre più sola all'interno del reality show.