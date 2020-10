Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di, lunedì 26 ottobre, Tommaso Zorzi ha dato luogo a uno sfogo contro gli autori del programma. In seguito alla messa in onda, il concorrente si è recato in confessionale per commentare alcuni episodi verificatisi in casa. La produzione, però, pare abbia notato che il protagonista non fosse molto incline a lanciare le sue solite frecciatine velenose e lo avrebbe allontanato bruscamente dalla stanza.

Tommaso ha detto di esserci rimasto molto male per il comportamento assunto dai membri della produzione. Per tale motivo, si è lasciato andare ad un lungo sfogo con la sua compagna d'avventura Guenda Goria.

A nulla sono serviti i tentativi della ragazza di placare l'animo arrabbiato del concorrente.

Il confessionale di Tommaso Zorzi dopo la puntata del GF Vip

Tommaso Zorzi è sicuramente tra i personaggi più eccentrici di questa edizione del GF Vip. Nella puntata del 26 ottobre, però, il ragazzo è sembrato un po' giù di corda e poco propenso a dare luogo ai suoi soliti teatrini contro alcuni compagni d'avventura. Dopo la puntata, infatti, il ragazzo si è recato in confessionale, dove sembrerebbe aver avuto un disguido con alcuni autori. Questi ultimi gli avrebbero chiesto di commentare in modo un po' più pungente quanto accaduto, ma Tommaso si sarebbe rifiutato. Per tale motivo, gli autori lo avrebbero esortato ad andare via con modi che, a dire di Zorzi, sembrerebbero essere stati poco garbati.

Lo sfogo dell'influencer con Guenda

Successivamente, infatti, l'influencer è andato in camera da letto da Guenda e si è sfogato con lei in merito a quanto successo poco prima. Il ragazzo ha detto: "Capisco che tutti stiamo lavorando, ma ho sempre fatto dei confessionali dove mi sono sempre esposto". In seguito ha aggiunto: "Se una sera non dico la frecciatina che puoi montare per farmi fare la litigata in puntata, non è che mi dici vai, meglio che vai".

Il protagonista ha detto di essere rimasto profondamente deluso dal comportamento assunto dall'autore in questione. Nel corso del suo sfogo, inoltre, non sono mancate parole un po' pesanti.

Le parole di conforto di Goria

Zorzi si è sentito letteralmente cacciato, sta di fatto che non ha esitato a dire: "Ti giuro, mi hanno detto esci, mi hanno sbattuto fuori".

Guenda, dal canto suo, ha provato a raffreddare un po' l'animo del compagno d'avventura, ma senza ottenere grossi risultati. La figlia di Maria Teresa, infatti, gli ha detto che sicuramente non era intenzione degli autori cacciarlo via. Molto probabilmente, invece, alcuni membri della produzione hanno notato che lui fosse un po' giù di morale e hanno evitato di proseguire con il colloquio.