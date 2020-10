Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono conosciuti e fidanzati all'interno di Uomini e Donne. Dopo la fine della relazione con il cavaliere pugliese, l'influencer bresciana non è ritornata nel dating show di Canale 5, nonostante fosse single. Durante un'intervista per il settimanale Uomini e Donne Magazine, Ida ha spiegato in che rapporti è rimasta con il suo ex fidanzato e ha raccontato i momenti difficili che ha affrontato, dovendo ricorrere anche all'aiuto di una psicologa.

Nessun tipo di rapporto fra Ida Platano e Riccardo da giugno

Dopo la fine della sua relazione con Riccardo, Ida Platano ha spiegato di non avere più sentito il suo ex compagno: ''Non ci sentiamo più.

Mi aspettavo più rispetto nei confronti della nostra storia''. Nel corso degli ultimi mesi, i fan della coppia si sono chiesti cosa stesse succedendo fra la parrucchiera lombarda e Guarnieri, ma entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni. Nell'ultimo numero del magazine del dating show, in edicola da venerdì 22 ottobre, Ida ha detto di non avere più alcun tipo di rapporto con l'ex fidanzato: ''Il nostro ultimo scambio di messaggi risale a fine giugno e poi il silenzio''. La dama ha provato a ricontattare Riccardo fino al mese di settembre, ma non ha mai ricevuto nessuna risposta.

La rinascita di Ida Platano

Negli ultimi mesi, la parrucchiera bresciana si è presa cura di lei e del suo lavoro: ''Mi sono iscritta in palestra, ho fatto decluttering a casa, liberandomi delle cose inutili, e ho dato un tocco di novità al mio salone di bellezza''.

Ida ha spiegato che, durante quest'ultimo periodo, ha lasciato le insicurezze che aveva e si è rivolta a una psicologa: ''È un percorso in cui ti scavi dentro, riapri cassetti tenuti chiusi da tanto tempo, però ti aiuta a trovare delle nuove risposte''. Riguardo ai Gossip che si sono rincorsi negli ultimi giorni in merito d una sua nuova frequentazione, Ida ha smentito i rumors: ''Non c'è nessuno nella mia vita''.

L'amicizia fra Ida Platano e Gemma Galgani

Ida Platano e Gemma sono molto amiche e, durante l'intervista, l'influencer ha affermato di sentire Galgani tutti i giorni. Il rapporto di amicizia fra le due dame del parterre di Uomini e Donne non è terminata e le due donne si supportano quotidianamente. Riguardo alle frequentazioni di Gemma, Ida ha dichiarato che, a detta sua, gli uomini che fanno ingresso nello studio del dating show non le sembrano intenzionati a conoscerla: ''Sembra che alcuni cerchino solo un appoggio per visibilità''.

In merito a Biagio, il cavaliere che sta frequentando la dama torinese, la parrucchiera lombarda ha avuto una bella impressione: ''I suoi occhi mi sembrano buoni''.