Confermato l'appuntamento del weekend con DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda il 25 e il 31 ottobre 2020 in prima visione assoluta rivelano che ci saranno un po' di novità. Huma, la mamma di Can, dopo il suo ritorno continuerà a mettere sotto pressione Sanem che verrà miseramente umiliata dalla donna in diverse circostanze. E poi ancora Divit scoprirà che Fabbri sta per lanciare sul mercato un nuovo progetto che ha a che fare con un profumo.

DayDreamer, anticipazioni puntate del 25 e 31 ottobre 2020: Huma umilia Sanem e la sorella

Nel dettaglio, Huma dopo il ritorno in città metterà piede anche all'interno dell'agenzia fotografica gestita dai suoi figli e non perderà occasione per far sentire il suo peso azionario.

La donna si scaglierà subito contro Sanem e Leyla: le due sorelle verranno duramente umiliate dalla donna che, ancora una volta, dimostrerà di non esserne per nulla contenta della loro presenza nella vita dei suoi due figli.

Ma questo comportamento di Huma non passerà inosservato e scatenerà l'ira di Can: il fotografo sarà furioso per il modo in cui sua mamma ha trattato Sanem, umiliandola all'interno dell'agenzia dove ha sempre svolto un lavoro più che eccellente. Del resto anche lo stesso Can non prova tanta simpatia nei confronti della donna, rea di averlo abbandonato da piccolo.

Can scopre il nuovo progetto di Fabbri: gli spoiler di DayDreamer

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni dei prossimi appuntamenti con DayDreamer in programma il 25 e 31 ottobre rivelano che una spia metterà al corrente Max Ceyda del nuovo progetto commerciale che ha come protagonista Fabbri.

I due non perderanno tempo e si recheranno subito da Divit per metterlo al corrente di questa nuova situazione.

A confermare tale versione dei fatti sarà anche Ceyda, la quale informerà il fotografo che, attraverso l'aiuto di MacKinnon, sono riusciti a scoprire che Fabbri sta per lanciare sul mercato un nuovo profumo.

Un duro colpo per Can che a questo punto deciderà di vederci chiaro in tutta questa vicenda.

Dove rivedere gli episodi di DayDreamer in streaming

Insomma i colpi di scena per la coppia protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno non mancano. Intanto per chi volesse rivedere le puntate della soap con Can e Sanem, basterà accedere al portale web gratuito MediasetPlay e cliccare sulla sezione dedicata interamente a DayDreamer.

Nella sezione dedicata al talk show Verissimo, invece, sarà possibile rivedere le interviste fatte a Can Yaman e Demet Ozdemir.