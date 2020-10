Anche se non ha partecipato a nessuna delle puntata della nuova stagione di U&D, Ida Platano continua ad essere una delle ex protagoniste più chiacchierate. L'influencer Amedeo Venza, infatti, qualche ora fa ha diffuso il rumors secondo il quale la bella parrucchiera avrebbe un nuovo fidanzato: la bresciana sarebbe stata vista in pizzeria con un signore di circa 45 anni. Questa notizia ancora tutta da verificare, confermerebbe definitivamente la rottura tra la dama e Riccardo Guarnieri, suo storico ex.

Indiscrezione su Ida, amata dama di U&D

La vita sentimentale di Ida Platano, appassiona ancora i fan di Uomini e donne.

Anche se la dama non appare in televisione da mesi (l'ultima ospitata risale ad aprile/maggio in collegamento da casa sua), i curiosi continuano a tenerla d'occhio.

Nella mattinata di oggi, martedì 13 ottobre, Amedeo Venza ha lanciato un'indiscrezione piuttosto interessante su una delle protagoniste più amate del dating-show.

Sul profilo Instagram del pugliese, infatti, da qualche ora si può leggere: "Storia definitivamente chiusa tra Riccardo e Ida di U&D. Anche perché lei pare abbia trovato un nuovo amore".

L'influencer, poi, ha raccontato che la bella bresciana sarebbe stata vista in dolce compagnia in un locale: "Qualche sera fa, è stata avvistata in pizzeria con un signore di 45 anni. Erano molto sereni".

Addio definitivo per una coppia di U&D Over

Qualora il rumors lanciato da Venza trovasse dei riscontri nella realtà, vorrebbe dire che Ida ha davvero dimenticato Riccardo. Sono passati molti mesi dall'ultima apparizione della Platano e Guarnieri insieme: era maggio scorso quando, dopo aver condiviso la quarantena sotto lo stesso tetto, i due si sono separati.

Dalle poche dichiarazioni che la dama e il cavaliere hanno rilasciato sul loro tormentato rapporto, si è intuito che il pugliese avrebbe interrotto ogni contatto con la compagna poco prima dell'inizio dell'estate pare per incompatibilità caratteriale.

Se il personal trainer non ha mai voluto spiegare ai giornalisti cosa ha causato l'ennesima rottura con la fidanzata, quest'ultima si è confidata col magazine di U&D a settembre, parlando di un legame difficile e di mille incomprensioni.

Anche se nessuno dei due l'ha mai detto palesemente, viene naturale dedurre che Ida e Riccardo si sono lasciati da tempo ed ora vivono la loro vita senza badare troppo al Gossip.

Nessuna ospitata a U&D per Ida e Riccardo

L'indiscrezione del quale si è fatto portavoce Amedeo Venza nelle scorse ore, è la prima dopo tanto tempo sull'ex coppia d'oro di U&D: sono mesi, infatti, che i siti e le riviste di gossip non si occupano di Ida e Riccardo e del loro legame tormentato ma che ha regalato alla trasmissione di Canale 5 ascolti record negli ultimi due anni.

Una cosa che è apparsa piuttosto strana ai telespettatori del dating-show, è la scelta della redazione di non invitare la Platano e Guarnieri ad almeno una delle puntate della nuova stagione.

Tanti ex protagonisti del cast sono stati ospitati nelle passate registrazioni per aggiornare il pubblico sui loro rapporti d'amore, mentre la parrucchiera e il pugliese non si sono mai fatti vedere in studio dopo l'estate.

Non si sa se il mancato ritorno dei due davanti alle telecamere sia una loro decisione oppure se gli addetti ai lavoro hanno voluto voltare pagina, affidandosi a nuovi protagonisti e a nuove storie da proporre alla gente a casa. Chi non salta neppure un appuntamento del programma, invece, è Gemma Galgani: la torinese continua ad essere la "regina" indiscussa del Trono Over con i suoi amori sfortunati e le frequentazioni senza lieto fine.