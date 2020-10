Il Paradiso delle signore continua a stupire i suoi telespettatori con nuove puntate ed emozioni. Venerdì, 9 ottobre, andrà in onda l'ultimo episodio della quarta stagione e non mancheranno i colpi di scena. Nicoletta non riuscirà ad ottenere l'annullamento del matrimonio con Cesare, ma questo non la scoraggerà. Lei e Riccardo saranno ormai convinti di vivere il loro amore e partiranno per Parigi. Una telefonata risveglierà la preoccupazione in Adelaide, appena tornata dagli Stati Uniti con Umberto, mentre Marta e Vittorio si concederanno un viaggio. Infine, Armando si farà avanti con Agnese.

Nell'ultima puntata della quarta stagione ci sarà la partenza di Nicoletta e Riccardo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì, 9 ottobre, raccontano che la Sacra Rota non accetterà la richiesta di annullamento per il matrimonio di Cesare e Nicoletta. Questo impedirà a Riccardo e la madre di sua figlia di vivere sotto lo stesso tetto liberamente, ma i due non si separeranno ancora. Pienamente convinti di voler andare incontro alla loro felicità, Nicoletta e Riccardo decideranno di partire per Parigi e ricominciare una nuova vita insieme alla piccola Margherita. Per i giovani non sarà facile lasciare gli affetti a Milano e scriveranno una commovente lettera alle rispettive famiglie prima di andare via.

Marta e Vittorio saluteranno i dipendenti del Paradiso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 9 ottobre, rivelano che nella puntata di venerdì Armando si farà avanti con Agnese. Dopo aver a lungo taciuto sui suoi sentimenti, il magazziniere prenderà l'iniziativa con la signora Amato, dichiarandolo il suo amore e la sua volontà di stare con lei.

Per Marta e Vittorio arriverà il momento di staccare e dedicare un po' di tempo alla loro vita di coppia. I due coniugi saluteranno il Paradiso e partiranno per il viaggio di nozze a lungo posticipato. Intanto, a casa Guarnieri arriverà una telefonata misteriosa che desterà molta preoccupazione in Umberto e Adelaide, da poco tornati dagli Stati Uniti.

Per Federico Cattaneo ci saranno ancora momenti di tensione con suo padre. Il giovane scrittore parlerà con Luciano e lo metterà di fronte a una scelta difficile. Il ragioniere dovrà decidere se restare con la sua famiglia o rinunciarvi per amore di Clelia.

Infine, Marcello e Salvatore non riusciranno ad ottenere il permesso di apertura serale. Alla caffetteria ci sarà bisogno di una nuova idea per incrementare i guadagni e ci penserà ancora una volta Laura. La venere suggerirà ai suoi amici di vendere il gelato da asporto e il prodotto si rivelerà un vero e proprio successo.

Si conclude così la quarta stagione de Il Paradiso delle signore e da lunedì 12 ottobre partiranno le nuove puntate previste per la quinta.