Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda con nuove e interessanti vicende. Gli spoiler delle puntate in programmazione su Rai 1 nella settimana dal 5 al 9 ottobre, rivelano che Armando deciderà finalmente fare il primo passo con Agnese. Riccardo Guarnieri, invece si recherà da Nicoletta, mentre Roberta Pellegrino e Marcello saranno sempre più vicini. Infine Gabriella avrà un chiarimento con Salvatore.

Il paradiso delle signore, trame al 9 ottobre: Riccardo si reca da Nicoletta

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore raccontano che nelle prossime puntate ci saranno molto colpi di scena per i protagonisti della soap milanese.

Vittorio e Marta, per esempio, dovranno arrendersi all'idea di diventare i genitori di Anna. A questo punto i consorti Conti proveranno a riprendere in mano la loro vita, anche se la mancanza della piccola nella loro quotidianità si farà sentire. Intanto Cosimo inviterà Gabriella a cena in cui presenzieranno anche i genitori del ragazzo. Nicoletta si recherà al grande magazzino milanese per incontrare le sue amiche: in questa occasione la ragazza avrà modo di rivedere Riccardo e l’imbarazzo tra i due sarà palpabile. In seguito, il giovane Guarnieri si recherà dall'ex fidanzata per vedere Margherita. Nicoletta si dimostrerà distaccata, ma l'amore che prova per il padre di sua figlia sarà ancora evidente.

Roberta e Marcello sempre più vicini

Gli spoiler de Il paradiso delle signore rivelano che nella settimana da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre, Flavia ritornerà nel capoluogo milanese per prendere parte alle nozze di Ludovica. La signora Brancia, dopo aver appreso che anche Nicoletta è rientrata in città, si recherà a casa di Silvia per intimargli di tenere lontana sua figlia dal giovane Guarnieri.

Quest'ultimo, invece, riceverà una telefonata in cui saprà che ben presto Adelaide e Umberto rientreranno dall'America. In seguito, Nicoletta avrà modo di raccontare a Riccardo come sono andate veramente le cose quando è partita con Cesare. Roberta, dopo la fine della sua storia d'amore con Federico, si avvicinerà molto a Marcello: quest'ultimo darà molte attenzioni alla Pellegrino.

Armando prende l’iniziativa con Agnese, Gabriella si chiarisce con Salvatore

Ludovica confesserà la sua finta gravidanza alla madre, la quale prometterà alla figlia di starle vicina malgrado non sia d'accordo con la messa in scena. Dopo una serie di perplessità e riflessioni, Nicoletta deciderà di recarsi in villa da Riccardo: in questa occasione i due passeranno la notte, prima delle nozze di Guarnieri, insieme. Intanto Gabriella, oltre ad accettare l'anello di fidanzamento, riuscirà ad avere un chiarimento con Salvatore. Finalmente dall'America ritorneranno Adelaide e Umberto, i quali saranno sempre più uniti. Il giorno della cerimonia nuziale Riccardo scoprirà l'inganno di Ludovica, la quale verrà smascherata da Guarnieri.

A questo punto quest'ultimo sarà libero di vivere la sua vita amorosa con Nicoletta, anche se non potranno stare insieme fino a quando la ragazza non avrà ottenuto l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Per questo motivo, i due innamorati sceglieranno di partire per Parigi, ricevendo l'approvazione di Adelaide e Umberto. Luciano si chiarirà con Federico, il quale pretenderà che suo padre lasci Clelia in nome della promessa fatta alla loro famiglia. Infine Armando deciderà finalmente di fare il primo passo con Agnese.