Grace Ambrose, l'attrice che interpreta Stefania Colombo nella Serie TV de Il Paradiso delle Signore 5, ha rilasciato un'intervista per Tv Soap pubblicata il 20 ottobre, nella quale ha rivelato qualche curiosità sul suo personaggio. "Ha questa cottarella per Federico, che ha sempre stimato fin da quando era più piccolo", ha dichiarato Ambrose, spiegando che nel rivederlo in qualità di "businessman", ne resta nuovamente ammaliata.

Il Paradiso delle Signore, chi è Stefania Colombo

Il personaggio interpretato da Grace Ambrose è una 18enne leccese che ha perso la mamma ed ha un padre un po' assente, in quanto solitamente lavora fuori.

La ragazza viene accudita da sua zia Ernesta e le due si trasferiscono a Milano con la speranza che per Stefania si prospettino nuove opportunità lavorative. Qui zia e nipote vengono accolte dai Cattaneo, che li ospitano perché sono amici di famiglia. Dal punto di vista caratteriale, secondo il regista, Stefania è ingenua, sognatrice, romantica ed è appassionata di moda, cinema e mondanità. Il suo sogno è quello di ottenere un ruolo nel Paradiso: si approccerà con persone più adulte e questo l'aiuterà ad elevarsi lavorativamente. Grace Ambrose ha precisato che questa esperienza le servirà per "capire che non è tutto oro ciò che luccica".

Stefania predilige Gabriella Rossi

La 18enne ha molta stima di Gabriella e segue tutte le sue riviste, in quanto pian piano, da semplice Venere è divenuta un'affermata stilista del Paradiso.

Ambrose ha raccontato che Stefania ambisce a lavorare nel mondo della moda e per lei sarebbe importantissimo divenire una Venere, non per forza una stilista. Ha una forte ammirazione per la Rossi, non solo lavorativamente, ma anche per quanto riguarda la sua vita privata, dato che sta per convolare a nozze con il ricco Cosimo Bergamini.

Dalle immagini che stanno facendo il giro del web, sembra evidente che Stefania riuscirà a realizzare il suo sogno di diventare una Venere. Grace Ambrose ha svelato delle Anticipazioni Tv in merito a questo aspetto: "Sarà convinta di potercela fare e, alla fine, ci riuscirà", dopo aver tentato di farsi raccomandare da molti per ottenere la possibilità di fare una prova.

Grace Ambrose ha fatto quattro provini per entrare ne Il Paradiso delle Signore

Per entrare a far parte del cast, Ambrose ha fatto due self tape da casa per via delle misure anti-Covid e, successivamente, è stata chiamata a presentarsi davanti a Daniele Carnacina, il direttore artistico della soap e del cast. "Poi sono arrivati i provini con alcuni attori", ha chiosato. Grace Ambrose ha detto di trovarsi molto bene con i suoi colleghi, che l'hanno accolta "in questa grande famiglia, dove sono tutti uniti".